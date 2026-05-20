Medimex 2026, tra musica e racconti: a Taranto omaggi a Battiato, Miles Davis, Jeff Buckley e Springsteen

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TARANTO - Medimex 2026 arricchisce il suo programma con racconti, incontri e presentazioni dedicati alle grandi storie della musica italiana e internazionale. L’International Festival & Music Conference promosso da Regione Puglia e Puglia Culture, nell’ambito del progetto Puglia Sounds, si svolgerà dal 17 al 21 giugno 2026 a Taranto con concerti di Pet Shop Boys, Suede, Slowdive, NYC Redux Band e Agents of Time.

Dal 17 al 21 giugno il Teatro Fusco ospiterà i “Racconti”, cinque appuntamenti dedicati a figure centrali della musica mondiale.

Si parte mercoledì 17 giugno alle 21 con “Il mare nel cassetto, la via di Franco Battiato”, narrazione di Silvia Boschero accompagnata dalla musica di Giua e Anaïs Drago. Lo spettacolo attraversa l’universo artistico di Franco Battiato tra canzoni iconiche e riflessioni interiori.

Giovedì 18 giugno, sempre alle 21, spazio a “Round About Miles”, recital dedicato a Miles Davis nel centenario della nascita. Sul palco Ugo Sbisà insieme ai musicisti Flavio Boltro, Roberto Ottaviano, Eugenio Macchia, Giuseppe Bassi e Lorenzo Tucci.

Venerdì 19 giugno alle 21 appuntamento con “Jeff Buckley: It’s Never Over, voce, eredità, infinito”, incontro dedicato a Jeff Buckley con Eugenio Finardi e la conduzione di Cecile B.

Sabato 20 giugno alle 18.30 Carlo Massarini racconterà Stevie Wonder nello spettacolo “Musica nella mia mente”, accompagnato dal Fabio Lepore Jazz Quartet.

Domenica 21 giugno, sempre alle 18.30, Massarini tornerà sul palco con “In cerca della terra promessa”, racconto dedicato a Bruce Springsteen e al suo percorso artistico e umano.

Parallelamente, dal 17 al 21 giugno, il Caffè Letterario Cibo per la Mente ospiterà “Medimex Book Stories”, rassegna dedicata ai libri musicali curata da Corrado Minervini.

Tra gli ospiti attesi Bandabardò con Nuto e Finaz, Nicola Gaeta insieme a Nicola Conte, Simone Avincola, Laura Rizzo, Maurizio Biancani e Stefano Senardi.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Le prenotazioni per i “Racconti” sono già aperte presso il botteghino del Teatro Fusco.

Per programma completo e informazioni: Medimex 2026