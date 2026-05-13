Meloni al Senato: economia, casa e scontro con Renzi al centro del question time

ROMA - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata oggi, mercoledì 13 maggio, nell’Aula del Senato per il question time con i gruppi parlamentari. Un confronto durato circa 90 minuti, il primo dopo quasi un anno dall’ultima sessione analoga svolta a Palazzo Madama.

Al centro del dibattito soprattutto i temi economici: crescita, costo della vita, sostegno a famiglie e imprese, oltre alle misure sull’abitazione e alle tensioni internazionali che, secondo la premier, stanno influenzando il quadro economico globale.

Nel corso delle repliche, Meloni ha sottolineato come “il quadro economico internazionale sia complesso”, spiegando che le attuali tensioni geopolitiche continueranno ad avere effetti sulla crescita economica. Rivolgendosi alle opposizioni, ha poi lanciato un appello al dialogo sui temi strategici per il Paese: “Porte aperte per chi vuole pensare all’interesse nazionale”.

Uno dei passaggi più significativi ha riguardato il Piano casa. La presidente del Consiglio ha rivendicato la linea dell’esecutivo per favorire l’accesso agli alloggi, in particolare per giovani, lavoratori e famiglie monoreddito, indicando il tema abitativo come una delle priorità del governo.

Meloni è tornata anche ad attaccare il Superbonus, misura già più volte criticata dall’esecutivo. Secondo la premier, il forte aumento del debito pubblico sarebbe legato proprio ai costi dell’incentivo edilizio: “Il debito cresce solo a causa di quella misura, 174 miliardi di euro”, ha dichiarato, aggiungendo che i relativi oneri “finiremo di pagarli nel 2027 quando sarà finito il nostro mandato”.

Non è mancato lo scontro politico con Matteo Renzi, intervenuto duramente contro il governo durante il confronto in Aula. Il leader di Italia Viva ha criticato la gestione interna dell’esecutivo e il caso legato alla ministra Daniela Santanchè: “È incredibile come questo governo dei leader licenzi i suoi sottoposti, come lei ha fatto con Santanché”, ha affermato.

Il question time ha così confermato il clima di forte contrapposizione politica tra maggioranza e opposizioni, ma anche la centralità dei temi economici e sociali nell’agenda dell’esecutivo nelle prossime settimane.