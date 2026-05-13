Le scuole di musica insieme sul palco del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi: il rock diventa comunità



BRINDISI - Brindisi mette le sue scuole di musica sullo stesso palco e trasforma il rock in un esercizio di comunità: è questo lo spirito di "Schools of Rock - Brindisi suona insieme", il concerto conclusivo della rassegna "Verdi in Rock", in programma mercoledì 20 maggio, alle ore 20.30, sul palcoscenico del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. I biglietti, con posto unico al costo di 10 euro, sono disponibili online su - Brindisi mette le sue scuole di musica sullo stesso palco e trasforma il rock in un esercizio di comunità: è questo lo spirito di "Schools of Rock - Brindisi suona insieme", il concerto conclusivo della rassegna "Verdi in Rock", in programma mercoledì 20 maggio, alle ore 20.30, sul palcoscenico del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. I biglietti, con posto unico al costo di 10 euro, sono disponibili online su rebrand.ly/SchoolsOfRock e al botteghino del Teatro, aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 17.30 alle 19.30; nel giorno dello spettacolo dalle 11 alle 13 e dalle 19 alle 20.30. Info T. 0831562554 e botteghino@nuovoteatroverdi.com





La serata chiude un percorso dedicato alla formazione musicale, alla valorizzazione dei giovani talenti e al dialogo tra generazioni. Un concerto pensato come un grande laboratorio sonoro in cui le scuole di musica della città, i loro maestri e i loro allievi si incontrano per dare vita a formazioni nuove, nate appositamente per questa occasione. Al progetto partecipano le scuole di musica Futuro Musica, Music Planet, MAB Music Academy Brindisi, Scuola di Musica “Frescobaldi”, Brindisi Tabernacle e Radici Music Factory, riunite in un’unica idea: far dialogare percorsi, stili, sensibilità e generazioni attraverso il linguaggio universale del rock.





Il cuore del concerto sarà il meccanismo di rotazione tra le scuole. Ogni realtà musicale proporrà tre pezzi con formazioni composte anche da allievi provenienti dalle altre scuole. Nasceranno così vere e proprie band miste, create per la serata, in cui studenti di esperienze diverse suoneranno insieme, condividendo prove, ascolto, palco ed energia. Un incontro e un’unica comunità musicale che si riconosce nella stessa passione. Ad aprire il concerto sarà "Zombie", il brano dei Cranberries presentato lo scorso 18 aprile a "Linea Verde" su Rai Uno dalla band formata dagli allievi delle scuole coinvolte: un’apertura simbolica, che richiama il percorso già avviato e lo porta ora sul palco del Verdi nella sua forma più ampia e condivisa. Un ruolo centrale sarà quello dei maestri. I docenti delle scuole si uniranno infatti in una formazione comune per eseguire tre brani entrati nella memoria collettiva del rock: "Piece of My Heart" di Janis Joplin, "Rosanna" dei Toto e "Wind of Change" degli Scorpions. Tre momenti che racconteranno la forza della voce e il respiro corale di una musica capace di attraversare epoche e generazioni.





La scaletta attraverserà alcuni capitoli fondamentali della storia rock, pop e soul, alternando grandi classici internazionali a brani di forte impatto emotivo. La Scuola di Musica "Frescobaldi" porterà in programma "The Shadows and the Wind" degli Uriah Heep, "Me and Bobby McGee" di Janis Joplin, "Nobody’s Wife" di Anouk e "Streets of Minneapolis" di Bruce Springsteen: un percorso che mette insieme energia e scrittura d’autore, dal rock britannico alla canzone americana.





La sezione legata a Brindisi Tabernacle proporrà invece "Hotel California" degli Eagles, "Pick Up the Pieces" degli Average White Band e "Again I Say Rejoice" di Israel & New Breed, intrecciando il rock californiano, il funk strumentale e la forza del gospel contemporaneo. Un blocco musicale che allarga il perimetro della rassegna e mostra come il rock possa dialogare con groove, spiritualità e arrangiamenti collettivi.





Con Futuro Musica arriveranno sul palco "Jump" dei Van Halen, "November Rain" dei Guns N’ Roses e "You Oughta Know" di Alanis Morissette: tre brani che attraversano epoche e attitudini diverse, dalla spettacolarità dell’hard rock anni Ottanta alla ballata epica dei Novanta, fino alla potenza graffiante dell’alternative rock al femminile.





La MAB Music Academy Brindisi sarà rappresentata da tre titoli iconici: "Time" e "Comfortably Numb" dei Pink Floyd, insieme a "Every Breath You Take" dei Police. Una scelta che porta al centro della serata il rock più atmosferico e visionario, ma anche una delle scritture pop più riconoscibili di sempre, mettendo alla prova ascolto, dinamica e capacità interpretativa degli allievi.





Infine, Radici Music Factory proporrà "Shout" e "Everybody Wants to Rule the World" dei Tears for Fears, oltre a "Don’t You" dei Simple Minds, aprendo una finestra sulle sonorità new wave e pop rock degli anni Ottanta: pezzi costruiti su melodie memorabili, ritmo, sintesi sonora e forte impatto generazionale.





"Schools of Rock - Brindisi suona insieme" è la fotografia di una città che riconosce nella musica uno spazio di crescita, relazione e partecipazione. Un invito a guardare i giovani talenti come parte di una comunità che li accompagna, li ascolta e li mette nelle condizioni di esprimersi. Sul palco del politeama brindisino, il rock diventerà un linguaggio inclusivo, una voce corale che unisce scuole, maestri, allievi, famiglie e pubblico in una stessa, grande energia condivisa.