Mola di Bari, Retake Day 2026: volontari in campo per la “Caccia alla Cicca” sul lungomare

MOLA DI BARI - Anche Mola di Bari sarà protagonista del Retake Day 2026, in programma domenica 17 maggio, la giornata nazionale dedicata alla cura dei beni comuni e alla rigenerazione degli spazi urbani promossa dalla rete Retake.

L’appuntamento è fissato alle ore 18.00 a Portecchia, in Piazza Marinai d’Italia, sul lungomare cittadino, dove cittadini, associazioni e volontari si ritroveranno per la quinta edizione della “Caccia alla Cicca”, iniziativa simbolica e partecipativa contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta.

Ai partecipanti verrà consegnato un bicchiere personalizzato in cui raccogliere i mozziconi: per ogni bicchiere pieno e svuotato sarà possibile ricevere piccoli premi messi a disposizione dagli sponsor, come caffè, pizza, panini e birra. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sull’inquinamento da rifiuti urbani e promuovere comportamenti più responsabili.

Il Retake Day rappresenta una mobilitazione diffusa su scala nazionale che coinvolge decine di città italiane, unendo attività di pulizia e rigenerazione urbana alla costruzione di senso civico e partecipazione attiva.

“Il Retake Day è un invito aperto a tutti i cittadini che credono nel valore della cura condivisa”, ha dichiarato il presidente di Retake, Fabrizio Milone, sottolineando come anche piccoli gesti possano contribuire a rendere più vivibili gli spazi urbani.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione tramite l’app Retake o attraverso i canali indicati dagli organizzatori.