Monopoli, torna “Vignaioli in Masseria”: vino, musica e convivialità a Masseria Spina

MONOPOLI - Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese dedicati al vino artigianale e alla cultura del territorio. La sesta edizione di “Vignaioli in Masseria” si terrà il 28 e 29 giugno 2026 negli spazi del Parco Rurale di Masseria Spina, a Monopoli.

L’evento celebra i vini naturali e i vignaioli indipendenti, con due giornate di degustazioni, incontri, musica, arte e racconti che trasformeranno la storica masseria in un punto di incontro tra produttori e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare la produzione vinicola artigianale, mettendo al centro il lavoro di chi il vino lo realizza con attenzione alla terra e ai processi naturali. L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di oltre 30 vignaioli provenienti da diverse regioni italiane e da Francia, Slovenia e Germania, con centinaia di etichette in degustazione.

In programma anche performance artistiche e percorsi esperienziali immersi nel paesaggio della Piana degli Ulivi Monumentali.

L’evento sarà anticipato da un’anteprima ufficiale: giovedì 4 giugno, dalle 12 alle 15, allo Spazio Murat di Bari si terrà il “Pre-Party Vignaioli in Masseria”, momento informale aperto a stampa e operatori del settore. L’appuntamento prevede degustazioni curate da Spina Wine Cellar, Bibo Potabile e Masseria La Cattiva, oltre a una food experience firmata “U kor” di Hannetta Lee e dallo chef Alessandro D’Andrea del Parco Rurale Masseria Spina.

Durante il pre-party sarà possibile acquistare i ticket dell’evento a prezzo ridotto. L’ingresso è gratuito, con consumazioni a pagamento.