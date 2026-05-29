Bari, arriva “Regioni d’Europa”: cinque giorni di street food e artigianato internazionale in piazza Umberto I

BARI - Dal 29 maggio al 2 giugno 2026 Bari ospiterà “Regioni d’Europa – Mercati Internazionali”, grande evento itinerante dedicato allo street food e all’artigianato proveniente da tutto il mondo. L’iniziativa si svolgerà in Piazza Umberto I, che per cinque giorni si trasformerà in un mercato a cielo aperto con oltre 50 espositori internazionali.

L’evento porterà nel capoluogo pugliese sapori, tradizioni e prodotti tipici da diversi Paesi, con stand provenienti da Spagna, Olanda, Francia, Germania, Brasile e Cuba, insieme a una ricca selezione di eccellenze del Made in Italy. L’obiettivo è quello di unire la tradizione dei mercati storici con una proposta contemporanea e internazionale, valorizzando sia l’enogastronomia sia l’artigianato di qualità.

Tra le presenze più attese figura la delegazione scozzese, riconoscibile per gli allestimenti in tartan Royal Stewart. L’area dedicata offrirà degustazioni di birre artigianali e whisky selezionati, oltre a una proposta di artigianato tessile con capi in Harris Tweed, la lana tipica delle Ebridi.

Il mercato internazionale sarà aperto ogni giorno dalle ore 9 fino a tarda sera, con ingresso gratuito. L’iniziativa è promossa da Apeca, Prisma e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, in collaborazione con Fiva Ascom.

Per cinque giorni, il centro di Bari si trasformerà così in un crocevia di culture, profumi e tradizioni europee e internazionali, con l’obiettivo di attrarre cittadini e turisti in un percorso tra gusto e artigianato.