Monteparano festeggia il successo di Lorenzo Motolese: vince il contest nazionale BMed 25/26 con il progetto “Belli come la natura”

MONTEPARANO - Grande orgoglio per Monteparano e per l’intera provincia di Taranto grazie al prestigioso risultato conquistato da Lorenzo Motolese, vincitore del contest nazionale BMed 25/26 con il progetto “Belli come la natura”.

Il giovane talento si è distinto per creatività, sensibilità artistica e capacità di valorizzare il territorio attraverso immagini e contenuti dal forte impatto culturale e sociale, portando per la prima volta il primato del concorso sia a Taranto che nella comunità monteparanese.

Un traguardo che rappresenta un motivo di soddisfazione per tutto il territorio e che conferma il valore delle nuove generazioni capaci di trasformare passione e talento in riconoscimenti di livello nazionale.

A congratularsi pubblicamente con Motolese è stata anche il sindaco di Monteparano, Maristella Carabotto, che ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto dal giovane concittadino.

«Mi sento di esprimere grande orgoglio e vive congratulazioni al giovane concittadino Lorenzo Motolese, protagonista di un importante traguardo nazionale ottenuto nell’ambito del contest BMed 25/26, posizionandosi nella parte più alta del podio», ha dichiarato il primo cittadino.

«Con il progetto “Belli come la natura”, Lorenzo ha contribuito a portare, per la prima volta, il primato del concorso sia a Taranto che a Monteparano, distinguendosi per creatività, sensibilità artistica e capacità di valorizzare il territorio attraverso immagini e contenuti di grande impatto culturale e sociale».

Il sindaco ha poi evidenziato come il successo di Motolese rappresenti «motivo di soddisfazione per tutta la comunità» e la dimostrazione di quanto «talento, impegno e passione possano nascere anche da piccole realtà come la nostra».

Il risultato ottenuto da Lorenzo Motolese conferma l’importanza di investire nella cultura, nella creatività e nella valorizzazione delle identità territoriali, strumenti sempre più decisivi per la crescita e la promozione del territorio anche fuori dai confini locali.