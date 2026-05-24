Nardò, il 1° giugno torna la Notte Bianca del Commercio: centro storico tra musica, luci e shopping

NARDO' - Lunedì 1 giugno 2026 il cuore di Nardò si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con la nuova edizione della Notte Bianca del Commercio, l’evento dedicato alla valorizzazione delle attività commerciali e alla promozione della vita nel centro cittadino.

Per tutta la serata e fino a tarda notte, le vie del centro storico saranno animate da luci, musica, spettacoli e intrattenimento pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età. I negozi resteranno aperti in via straordinaria, offrendo ai visitatori un’esperienza tra shopping, promozioni speciali, artisti di strada, esibizioni live e momenti di aggregazione.

L’atmosfera della Notte Bianca renderà Nardò un punto di incontro per cittadini, famiglie e turisti, in una serata dedicata alla condivisione, alla cultura dell’accoglienza e alla valorizzazione del commercio locale.

Il motto dell’edizione 2026, “Shopping fino a tardi!”, accompagnerà una notte ricca di energia e intrattenimento, trasformando ogni angolo della città in uno spazio da vivere e scoprire.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Nardò con il sostegno dell’UCN – Unione Commercianti Neretini e del DUC – Distretto Urbano del Commercio. La direzione artistica musicale è affidata all’associazione Musicalmente di Piero Plantera, mentre l’area ludica per bambini sarà curata da Vincenzo Manieri e BabyParty.