Nardò, il 31 maggio in Piazza Santa Caterina evento su sicurezza stradale e animazione per bambini

NARDO' - Domenica 31 maggio Piazza Santa Caterina sarà teatro di un evento che unisce educazione e svago: la manifestazione “Sicurezza Stradale & Animazione per Bambini”, patrocinata dalla Città di Nardò.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini, in particolare i più piccoli, sull’importanza delle regole della strada. Dalle 9:00 alle 20:00 la piazza ospiterà una mostra espositiva di automobili, organizzata in collaborazione con Autosat, dove sarà possibile ammirare modelli e tecnologie legate al mondo dell’auto.

Durante la giornata saranno illustrati ai bambini comportamenti corretti e precauzioni da adottare per prevenire gli incidenti, trasformando l’apprendimento in un’esperienza coinvolgente e formativa.

A partire dalle 18:00, spazio all’animazione per bambini a cura di SoloSolie Circus e Baby Party, con spettacoli, giochi e intrattenimento pensati per le famiglie.

L’evento si propone come una giornata di festa e consapevolezza, in cui educazione civica e divertimento si incontrano per promuovere una comunità più attenta e sicura.