Nardò, “Insolita Comune” accende l’estate 2026 tra arte, libri e cultura sui tetti del Salento
NARDO' – Nel cuore del centro storico prende forma anche per l’estate 2026 il progetto “Insolita Comune”, uno spazio culturale che intreccia arte, letteratura, design e socialità all’interno di un percorso articolato su più livelli e ambienti nel tessuto urbano neretino.
Il progetto, attivo da quattro anni, è guidato da Alessandra Martino e Silvia Priore, con la direzione creativa di Alex Ezra Fornari e la curatela letteraria di Mirella Borgogno.
Un hub tra arte, vintage e contaminazioni creative
“Insolita Comune” si sviluppa in tre spazi principali nel centro storico di Nardò, a pochi passi da Piazza Salandra: ambienti espositivi, laboratori e una terrazza panoramica chiamata SUSU, dedicata a eventi culturali e incontri letterari.
Il format unisce esposizioni artistiche, design artigianale e progetti contemporanei, ospitando anche collaborazioni con realtà nazionali e internazionali del mondo dell’arte e della comunicazione.
La stagione estiva 2026
La nuova stagione è iniziata ad aprile con una serie di eventi musicali e performativi, tra cui le JAM serali con l’artista Solis (Giovanni De Milito), che utilizza lo spazio SUSU come atelier aperto e luogo di performance dal vivo.
Il programma estivo si intreccia con il festival Circonauta, dedicato al circo contemporaneo, che nel 2026 ruota attorno al tema “#terra”, inteso come radice, contatto e responsabilità nel rapporto tra corpo e ambiente.
“Insolita Rassegna”: la letteratura sulla terrazza SUSU
Cuore del progetto è la rassegna letteraria estiva, ospitata sulla terrazza con vista su Piazza Salandra, che propone incontri con autori e dialoghi sui temi della contemporaneità.
Tra gli appuntamenti in programma:
- 9 luglio: Andrea Martina presenta “Questo posto mi sta respingendo” (66thand2nd), dialogando con la traduttrice Emanuela Chiriacò
- 18 luglio: Isa Grassano con “A volte è complicato” (Giraldi Editore)
- 22 luglio: Ugo Barbàra con “La Malanotte” (Rizzoli), conclusione della saga dei Montalto
- 30 luglio: Gabriella Genisi con “La specchia del diavolo” (Rizzoli), giallo ambientato nel Salento
- 8 agosto: Valentina Sciurti con “La Macàra” (Spagine – Fondo Verri Edizioni)
Arte, design e contaminazioni
Accanto alla programmazione culturale, lo spazio ospita installazioni e collezioni di artisti e designer, tra cui artigianato, vintage selezionato e progetti di arredo sostenibile. Tra i marchi presenti anche realtà indipendenti del design contemporaneo e gallerie d’arte nazionali.
Un modello culturale integrato nel territorio
“Insolita Comune” si inserisce nel più ampio contesto di valorizzazione del Salento come territorio culturale, unendo turismo, creatività e rigenerazione urbana attraverso il riuso degli spazi storici.
L’iniziativa si propone come luogo di incontro tra linguaggi artistici diversi, con l’obiettivo dichiarato di costruire un’esperienza culturale immersiva e partecipata nel cuore del centro storico di Nardò.