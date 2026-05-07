Nardò, “Insolita Comune” accende l’estate 2026 tra arte, libri e cultura sui tetti del Salento

NARDO' – Nel cuore del centro storico prende forma anche per l’estate 2026 il progetto, uno spazio culturale che intreccia arte, letteratura, design e socialità all’interno di un percorso articolato su più livelli e ambienti nel tessuto urbano neretino.

Il progetto, attivo da quattro anni, è guidato da Alessandra Martino e Silvia Priore, con la direzione creativa di Alex Ezra Fornari e la curatela letteraria di Mirella Borgogno.

Un hub tra arte, vintage e contaminazioni creative

“Insolita Comune” si sviluppa in tre spazi principali nel centro storico di Nardò, a pochi passi da Piazza Salandra: ambienti espositivi, laboratori e una terrazza panoramica chiamata SUSU, dedicata a eventi culturali e incontri letterari.

Il format unisce esposizioni artistiche, design artigianale e progetti contemporanei, ospitando anche collaborazioni con realtà nazionali e internazionali del mondo dell’arte e della comunicazione.

La stagione estiva 2026

La nuova stagione è iniziata ad aprile con una serie di eventi musicali e performativi, tra cui le JAM serali con l’artista Solis (Giovanni De Milito), che utilizza lo spazio SUSU come atelier aperto e luogo di performance dal vivo.

Il programma estivo si intreccia con il festival Circonauta, dedicato al circo contemporaneo, che nel 2026 ruota attorno al tema “#terra”, inteso come radice, contatto e responsabilità nel rapporto tra corpo e ambiente.

“Insolita Rassegna”: la letteratura sulla terrazza SUSU

Cuore del progetto è la rassegna letteraria estiva, ospitata sulla terrazza con vista su Piazza Salandra, che propone incontri con autori e dialoghi sui temi della contemporaneità.

Tra gli appuntamenti in programma:

9 luglio: Andrea Martina presenta “Questo posto mi sta respingendo” (66thand2nd), dialogando con la traduttrice Emanuela Chiriacò

18 luglio: Isa Grassano con “A volte è complicato” (Giraldi Editore)

22 luglio: Ugo Barbàra con “La Malanotte” (Rizzoli), conclusione della saga dei Montalto

30 luglio: Gabriella Genisi con “La specchia del diavolo” (Rizzoli), giallo ambientato nel Salento

8 agosto: Valentina Sciurti con “La Macàra” (Spagine – Fondo Verri Edizioni)



