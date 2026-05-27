Ruvo di Puglia, tabaccaio ferito durante una rapina: indagano i carabinieri

RUVO DI PUGLIA - Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Ruvo di Puglia, nel Barese, dove il titolare 60enne di una tabaccheria è rimasto ferito durante una rapina compiuta, secondo i primi accertamenti, probabilmente da un minorenne.

L’uomo è stato colpito all’addome con un’arma da taglio ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Ospedale Don Tonino Bello di Molfetta.

La posizione del presunto rapinatore è ora al vaglio degli investigatori. Al momento non è ancora chiaro se l’autore del colpo sia riuscito a portare via del denaro oppure se sia fuggito a mani vuote.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.