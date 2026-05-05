'Oberdino Cup', Grottaglie si prepara alla 3ª edizione: una festa per il calcio giovanile



Il 5 luglio all’Ikonic Monticello torna la manifestazione organizzata da ASI Taranto. Conduce Alessandra Carpino





GROTTAGLIE (TA) - Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 5 luglio, presso il centro sportivo Ikonic Monticello di Grottaglie, andrà in scena la 3ª edizione dell’Oberdino Cup, evento promosso dal Comitato Provinciale ASI Taranto attraverso il Settore Calcio. Una giornata interamente dedicata ai più piccoli, pensata per valorizzare divertimento, inclusione e crescita sportiva.





Come riportato dagli organizzatori, la manifestazione conferma la formula che negli anni l’ha resa un appuntamento atteso da società, famiglie e giovani atleti. In campo scenderanno le categorie di base: Piccoli Amici 2021/20/19; Primi Calci 2018/17; Pulcini 2016/15; Esordienti 2014/13.





A presentare l’evento sarà Alessandra Carpino, vice direttore di GiornaleRossoBlu.it e volto noto del giornalismo sportivo tarantino, che accompagnerà il pubblico tra partite, momenti di animazione e premiazioni. L’organizzazione tecnica è affidata ad Adrenaly Events, mentre il media partner ufficiale sarà GiornaleRossoBlu.it, che seguirà la giornata con contenuti dedicati.





La Oberdino Cup si conferma una festa dello sport, più che un semplice torneo: con entusiasmo, l’obiettivo di intensificare la socialità e la gioia di giocare. Un’occasione per far incontrare le realtà del territorio e vivere una giornata all’insegna del fair play.





Per informazioni e iscrizioni è disponibile il contatto di riferimento: Alessio – 3206461137.





Grottaglie si prepara così ad accogliere una nuova edizione di un evento che continua a crescere e a rappresentare un punto fermo nel panorama del calcio giovanile tarantino.