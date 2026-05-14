Omicidio di Sako Bakari a Taranto: fermato anche il sesto presunto componente della baby gang

TARANTO - Proseguono le indagini sull’omicidio di Sako Bakari, il 35enne ucciso all’alba di sabato scorso in piazza Fontana, nella città vecchia di Taranto.La Squadra Mobile di Taranto ha infatti individuato e fermato anche il sesto presunto componente della baby gang ritenuta coinvolta nell’aggressione mortale costata la vita al bracciante maliano, colpito con tre coltellate.Secondo quanto emerso, si tratta di un 22enne residente anch’egli nel centro storico del capoluogo ionico. Il giovane sarebbe il secondo maggiorenne del gruppo finito nel mirino degli investigatori.Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai poliziotti su disposizione della procuratrice Eugenia Pontassuglia e della sostituta procuratrice Paola Ranieri, che coordinano l’inchiesta.Le indagini della polizia proseguono per chiarire nel dettaglio ruoli e responsabilità dei componenti del gruppo coinvolto nella violenta aggressione avvenuta nel cuore della città vecchia.