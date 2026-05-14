ITS Academy Mobilità fa tappa a Taranto: al Teatro Orfeo arriva il professor Vincenzo Schettini

TARANTO - Dopo le tappe di Lecce e Bari, domani mattina, 15 maggio, il tour di ITS Academy Mobilità approderà a Taranto. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 9 al Teatro Orfeo, dove sono attesi circa 700 studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori del territorio.

L’iniziativa non sarà un semplice open day, ma un vero evento di orientamento pensato per mettere al centro il futuro, le passioni e le competenze richieste dal mercato del lavoro.

Ospite d’eccezione della giornata sarà Vincenzo Schettini, il professore e divulgatore scientifico diventato celebre sui social grazie alla sua capacità di rendere accessibili e coinvolgenti temi complessi legati alla fisica e alla scienza.

Attraverso un linguaggio diretto e coinvolgente, Schettini accompagnerà gli studenti alla scoperta delle opportunità offerte dall’alta specializzazione tecnologica, mostrando come le leggi della fisica siano strettamente connesse alle innovazioni della mobilità moderna e dei trasporti.

L’obiettivo dell’incontro sarà quello di dimostrare ai giovani come lo studio tecnico-scientifico non rappresenti soltanto teoria, ma uno strumento concreto per comprendere e governare il mondo reale.

Sul palco del Teatro Orfeo saliranno anche Cristina Marzulli, Fabiano Marti e Gianclaudio Caretta, che guideranno i ragazzi in un percorso interattivo tra racconti, testimonianze ed esperienze legate al mondo di ITS Academy Mobilità, coinvolgendo il pubblico anche attraverso quiz e momenti di partecipazione diretta.

ITS Academy Mobilità rappresenta oggi una delle realtà formative più importanti nel campo dell’alta specializzazione post-diploma, con percorsi biennali costruiti in stretta collaborazione con le imprese e finalizzati all’inserimento lavorativo nei settori della mobilità sostenibile, della logistica e delle nuove tecnologie applicate ai trasporti.

Numeri alla mano, i percorsi ITS registrano tassi di occupazione vicini al 90% entro dodici mesi dal conseguimento del diploma di tecnico superiore, confermandosi una delle risposte più efficaci al disallineamento tra domanda e offerta di lavoro nei comparti ad alta crescita tecnologica.