Orta Nova, assalto con esplosivo al bancomat: distrutti tre sportelli ATM

ORTA NOVA - Nuovo assalto nella notte a Orta Nova, in provincia di Foggia, dove alcuni malviventi hanno preso di mira una filiale di Intesa Sanpaolo facendo esplodere i bancomat.

Il colpo è avvenuto intorno alle 3 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero utilizzato dell’esplosivo per far saltare i tre sportelli ATM presenti nella filiale, provocando ingenti danni alla struttura.

Il forte boato ha svegliato numerosi residenti ed è stato avvertito in diverse zone del paese. Nonostante l’esplosione, i malviventi sarebbero fuggiti senza riuscire a portare via denaro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare gli autori dell’assalto.

Durissimo il commento del sindaco Domenico Di Vito, che sui social ha espresso preoccupazione per il ripetersi di episodi simili.

«Non possiamo più permetterci di considerare normale svegliarci nel cuore della notte per il boato di un’esplosione», ha scritto il primo cittadino, parlando di «paura, devastazione e senso di abbandono». Di Vito ha inoltre annunciato la richiesta di convocazione di un tavolo straordinario per l’ordine e la sicurezza pubblica, chiedendo una risposta «forte, concreta e permanente dello Stato».