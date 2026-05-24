Elezioni comunali, affluenza in lieve calo in Puglia: alle 12 ha votato il 13,47%
BARI . Urne aperte oggi in Puglia e Basilicata per le elezioni amministrative che coinvolgono rispettivamente 54 comuni pugliesi e 16 lucani.
Alle ore 12, in Puglia ha votato il 13,47% degli aventi diritto, dato in lieve diminuzione rispetto alla precedente tornata elettorale omologa, quando alla stessa ora l’affluenza era stata del 14,31%.
La partecipazione più alta si registra in provincia di Bari, con un’affluenza del 14,07%, anche se in calo rispetto alle ultime elezioni comunali.
Segnale opposto invece in provincia di Foggia, dove l’affluenza alle 12 è salita al 13,43%, in crescita rispetto al 12,39% registrato nella tornata precedente.
Nella provincia di Barletta-Andria-Trani — dove si vota anche nei comuni di Andria e Trani — il dato si attesta all’11,36%.
Leggero incremento invece in Basilicata, dove alle 12 aveva votato il 12,51% degli elettori contro il 12,02% della precedente tornata analoga.
Nel dettaglio, in provincia di Matera l’affluenza ha raggiunto il 13,53%, mentre in provincia di Potenza si è attestata al 12,57%.
Le operazioni di voto proseguiranno per tutta la giornata secondo il calendario previsto dal Ministero dell’Interno.