Orta Nova, inseguimento nella notte: 16enne Andrea Procaccino morto in incidente dopo la fuga dai carabinieri

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo – una Renault Mégane con targa polacca – non si sarebbe fermato a un posto di controllo delle forze dell’ordine, dando origine a un inseguimento.

Alla guida si trovava un altro 16enne. A bordo anche la vittima, Andrea Procaccino, seduto sul sedile posteriore. Dopo aver accelerato per sottrarsi al controllo, l’auto ha perso il controllo in curva finendo fuori strada e schiantandosi contro un guardrail.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Il ferito più grave è stato trasportato all’ospedale di Foggia, mentre gli altri tre ragazzi, tra i 14 e i 17 anni, sono stati medicati all’ospedale di Cerignola e successivamente dimessi.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica dell’inseguimento e verificare tutte le circostanze dell’accaduto.