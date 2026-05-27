Ospedale Monopoli-Fasano, la Regione finanzia il trasporto pubblico: oltre 300 mila euro per le nuove linee bus

BARI - La Giunta regionale pugliese ha approvato un finanziamento complessivo di 307.245 euro per attivare un servizio sperimentale di trasporto pubblico locale su gomma destinato a collegare il territorio al nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli-Fasano, la cui apertura è prevista nelle prossime settimane.

La misura, proposta dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Piemontese, punta a garantire collegamenti dedicati sia per il personale sanitario sia per l’utenza della nuova struttura ospedaliera.

Ripartizione dei fondi tra Bari e Brindisi

Del totale stanziato, 215.600 euro saranno trasferiti alla Città Metropolitana di Bari, mentre 91.645 euro andranno alla Provincia di Brindisi.

I fondi serviranno a sostenere il servizio sperimentale dal 1° giugno al 31 dicembre 2026.

La Città Metropolitana di Bari attiverà 18 corse giornaliere, per circa 90.522 chilometri complessivi, mentre la Provincia di Brindisi garantirà 16 corse giornaliere per un totale di circa 34.583 chilometri.

Collegamenti pensati per lavoratori e utenti

Secondo quanto spiegato dalla Regione, il nuovo piano di collegamenti è stato costruito attraverso un confronto con enti locali, Comuni interessati e ASL, per individuare le esigenze reali di mobilità legate al nuovo presidio sanitario.

Tra gli enti coinvolti figurano i Comuni di Monopoli, Fasano e Polignano a Mare.

L’assessore Piemontese ha sottolineato che l’obiettivo è assicurare un accesso efficace all’ospedale evitando al tempo stesso un aumento del traffico privato sulle principali arterie stradali della zona.

«Abbiamo lavorato affinché il nuovo ospedale del Sud-Est barese possa essere collegato in maniera efficace con il territorio grazie a un’offerta di trasporto pubblico ragionata e condivisa», ha dichiarato l’assessore.

Servizio sperimentale in attesa delle nuove gare TPL

I collegamenti rientrano tra i servizi sperimentali di trasporto pubblico finanziati dalla Regione Puglia nelle more dell’espletamento delle gare previste dal Piano Triennale dei Servizi 2024-2026.

Per definire il programma di esercizio sono stati acquisiti anche i dati relativi agli orari di lavoro del personale sanitario e ai flussi potenziali dell’utenza, forniti dall’ASL competente.

Sulla base di queste informazioni, Città Metropolitana di Bari e Provincia di Brindisi hanno elaborato le proposte operative con corse, orari, chilometraggi e costi del servizio.