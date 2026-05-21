Ostuni, trovato senza vita Paolo Argentieri: il 74enne era scomparso dal 19 maggio

OSTUNI - È stato ritrovato senza vita il corpo di Paolo Argentieri, il 74enne scomparso da Ostuni lo scorso 19 maggio. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di un bosco, a circa 900 metri dal Centro di Coordinamento Ricerche allestito dai Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni insieme a Protezione Civile, volontari e forze dell’ordine.

A individuare il corpo sono stati gli speleologi intervenuti nell’area delle ricerche. Le cause del decesso non sono al momento note e saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire quanto accaduto.

L’uomo era affetto da Alzheimer e la sua scomparsa aveva fatto scattare un’imponente macchina dei soccorsi nelle campagne attorno a Ostuni.