Palo del Colle, accoltella il vicino di casa dopo una lite: arrestato 30enne

PALO DEL COLLE - Un uomo di circa 30 anni è stato arrestato dai carabinieri a Palo del Colle, nel Barese, con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato un vicino di casa di 77 anni al termine di una violenta lite.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tra i due sarebbe scoppiata un’accesa discussione legata a problemi di vicinato degenerata poi nell’aggressione. L’anziano sarebbe stato colpito con diversi fendenti riportando ferite alla spalla, al collo e al volto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il 77enne e lo hanno trasportato in ospedale. Nonostante le ferite riportate, le sue condizioni non sarebbero considerate gravi.

I carabinieri hanno fermato il presunto aggressore poco dopo l’episodio. Nei suoi confronti è scattato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio.

L’arma utilizzata nell’aggressione, presumibilmente un coltello, non è stata ancora ritrovata. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.