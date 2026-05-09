Nardò, dal 10 al 17 maggio le celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso



Dal 10 al 17 maggio, un programma ricco di fede, tradizione e grandi eventi culturali e sociali





NARDO' (LE) - Tutto pronto a Nardò per le celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso. Anche per il 2026, il parroco della Basilica Cattedrale Don Giuliano Santantonio, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pippi Mellone e il comitato feste patronali presieduto da Luigi Parisi, hanno consolidato un programma che unisce profonda devozione e tradizione popolare, con luminarie, stand fieristici ed eventi di alto profilo.





Le celebrazioni religiose - Il Settenario





La comunità si preparerà alla festa con il tradizionale settenario, in programma ogni sera da domenica 10 a venerdì 15 maggio, presso la Basilica Cattedrale.





Sabato 16 maggio





La giornata di sabato 16 maggio si aprirà alle 18:30 con la solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Francesco Neri, Arcivescovo di Otranto, e S.E. Mons. Fernando Filograna, Vescovo della diocesi di Nardò-Gallipoli, e dal clero.

A seguire, alle 19:30, si svolgerà per le vie cittadine la solenne processione del simulacro del Santissimo Crocifisso. Il corteo religioso partirà da piazza Pio XI per poi percorrere corso Garibaldi, Piazza Umberto I, via Regina Elena, via Roma, piazza A. Diaz, corso Galliano, piazza Mazzini e via Grassi. La processione giungerà in piazza Osanna per la tradizionale benedizione della città, per poi proseguire verso piazza della Repubblica, corso Vittorio Emanuele II e concludersi in piazza Salandra, dove il Vescovo rivolgerà il saluto ai fedeli prima del rientro in cattedrale.

La processione sarà accompagnata dal Complesso bandistico “La cittadella dei ragazzi” diretto dal Maestro Giovanni Greco.





Domenica 17 maggio





La Cattedrale ospiterà le sante messe alle 7:30, 9:00, 10:30 e la celebrazione serale delle 19:00.





Gli eventi culturali e sociali





Sabato 16 maggio

Visita guidata straordinaria all’antico campanile e alle travi medievali decorate del tetto della Basilica cattedrale. Dalle 9.30 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.

La prenotazione è obbligatoria. Info e acquisto biglietti al nr. 3926649584 oppure presso la biglietteria del Mu.Di.Na. in piazza Pio IX e online su Eventbrite.





Domenica 17 maggio

Ancora un’opportunità per una visita guidata all’antico campanile e alle travi medievali decorate del tetto della Basilica cattedrale. Dalle 15.00 alle 17.00. Prenotazione obbligatoria, stesse modalità previste per il sabato.

In serata gran finale, a partire dalle ore 20:00, in piazza Salandra. Sul palco saliranno l’Orchestra del Sole e la voce straordinaria di Silvia Mezzanotte, con la partecipazione delle talentuose voci neritine Benedetta Greco, Dalila Cavalera e Francesco Massa.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.





Santissimo Crocifisso - Storia, tradizione e fede





A Nardò, i festeggiamenti in onore del Crocifisso hanno radici secolari, risalenti all’anno 761 quando un crocifisso in legno di cedro, dal colore nerastro, giunse in città con i monaci basiliani e posizionato in cattedrale. Qualche secolo più tardi, 18 maggio del 1225 i saraceni saccheggiarono la cattedrale e tentarono di bruciare la statua del Crocifisso. Ma proprio mentre tentavano di portarla fuori dalla chiesa, il braccio sinistro urtò alla sommità dell’angolo della porta rimanendo incastrato e, quando uno dei soldati tentò di reciderlo con la spada, iniziò a sgorgare sangue in abbondanza, tanto che i saraceni, spaventati, fuggirono via. Da allora il “crocifisso nero” ogni anno nello stesso periodo, quest’anno il 16 e 17 maggio, è festeggiato dal popolo neretino che in esso venera la figura di Gesù in croce, testimonianza tangibile dell’immenso amore di Dio per l’umanità e il ricordo della speranza della Resurrezione.