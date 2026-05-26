Paura nel centro di Molfetta: giovane estrae una pistola durante una lite in piazzetta Giovene

MOLFETTA - Momenti di forte tensione nel centro storico di Molfetta, dove nella serata di sabato scorso una lite tra alcuni giovani è degenerata con l’esibizione di una pistola, probabilmente una scacciacani. L’episodio è avvenuto in piazzetta Giovene, a pochi passi dalla chiesa del Purgatorio e dalla Cattedrale, ed è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Nel video si vede un gruppo di ragazzi, presumibilmente minorenni, attraversare la piazzetta quando, improvvisamente, uno di loro estrae un’arma e la punta verso gli altri presenti. La scena scatena il panico: i giovani fuggono in diverse direzioni mentre si sentono urla di paura.

L’episodio ha immediatamente riacceso le preoccupazioni sul fronte della sicurezza urbana. Secondo le prime ricostruzioni, i protagonisti della vicenda potrebbero appartenere a una baby gang già nota per episodi di tensione e intimidazione tra corso Dante e piazza Garibaldi, nel cuore della città.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti per identificare i responsabili e chiarire l’esatta natura dell’arma utilizzata. Le immagini delle telecamere potrebbero rivelarsi decisive per le indagini. Intanto cresce l’allarme tra residenti e commercianti della zona, che da tempo segnalano episodi di degrado e violenza giovanile nel centro cittadino.