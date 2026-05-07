Poli Bortone: “La cultura è leva di crescita per Lecce e i giovani devono esserne protagonisti”

LECCE - Adriana Poli Bortone ha ribadito l’importanza di investire nella valorizzazione culturale del territorio, sottolineando il ruolo strategico della cultura come motore di crescita sociale e professionale per la città di Lecce.

Secondo la sindaca, il progetto rappresenta un’opportunità concreta non solo per rafforzare il legame tra associazioni culturali e comunità locale, ma anche per offrire nuove prospettive occupazionali ai giovani del territorio.

“È fondamentale intervenire nella valorizzazione e nell’interpretazione della nostra cultura, un compito che ho sempre ritenuto essenziale”, ha dichiarato Poli Bortone, evidenziando come iniziative di questo tipo possano favorire la nascita di nuove professionalità legate al settore culturale.

La sindaca ha inoltre sottolineato la necessità di coinvolgere le scuole, affinché i giovani possano sviluppare competenze e trasformare passioni e conoscenze in opportunità lavorative concrete.

Nel suo intervento, Poli Bortone ha richiamato anche il valore della collaborazione tra istituzioni e realtà associative, ritenuta fondamentale per costruire un percorso di sviluppo culturale stabile e duraturo.

“La nostra città ha una tradizione ricca e variegata nelle arti e nella cultura”, ha aggiunto, ribadendo che le politiche pubbliche devono sostenere percorsi capaci di generare un impatto positivo e continuo sulla vita culturale della comunità leccese.