Presunta violenza sessuale di gruppo a Malta, chiesto il processo per quattro giovani brindisini

BRINDISI - Rischiano il processo quattro ventenni di Brindisi accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per i giovani coinvolti nella vicenda, risalente all’estate del 2025 durante una vacanza a Malta.

L’udienza preliminare è stata fissata per il 29 settembre 2026 davanti al gup del tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, che dovrà decidere sull’eventuale apertura del processo.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, la 19enne avrebbe subito uno stupro di gruppo dopo aver trascorso una serata insieme ai ragazzi conosciuti sull’isola maltese. Gli investigatori avrebbero raccolto elementi ritenuti sufficienti dalla Procura per formulare la richiesta di rinvio a giudizio.

I quattro indagati hanno però sempre respinto ogni accusa, sostenendo la propria estraneità ai fatti contestati.

La vicenda aveva suscitato forte attenzione fin dall’apertura dell’inchiesta, anche per il contesto in cui si sarebbero verificati i fatti e per la giovane età delle persone coinvolte.