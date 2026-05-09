Weekend tra libri, musica e birra artigianale: gli eventi in Puglia tra Presicce, San Foca, Lecce e Corigliano

LECCE - Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti culturali, musicali e letterari quello del 10 maggio in Puglia, con eventi diffusi tra Salento e nord Barese capaci di unire letteratura, degustazioni, teatro e incontri pubblici.

A Presicce-Acquarica prende il via l’anteprima della dodicesima edizione di “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto”, il festival ideato dalla Libreria Idrusa di Alessano e dall’associazione NarrAzioni con la collaborazione dello scrittore Mario Desiati. Domenica 10 maggio alle 19 il Palazzo Ducale ospiterà un appuntamento organizzato insieme alla rassegna “Stregonerie. Premio Strega tutto l’anno”. Ospiti della serata saranno Stefano Petrocchi e Jana Karsaiová. Petrocchi presenterà “Romanzo privato”, volume dedicato a Maria Bellonci e alla nascita del Premio Strega, mentre Karsaiová parlerà del suo romanzo “Io non parlo russo”, già candidato allo Strega nel 2022. Il festival proseguirà fino a ottobre attraversando diverse città pugliesi.

A San Foca, marina di Melendugno, si chiude invece la sesta edizione di “Birre di Primavera”. Sul Lungomare Matteotti spazio alle degustazioni con trenta spine dedicate a birrifici italiani provenienti da tutta la penisola, tra cui i pugliesi Birranova e Lieviteria. L’evento sarà accompagnato da street food, dj set e un’escursione guidata in kayak organizzata dalla rete 18° Meridiano. L’ingresso è libero e le attività inizieranno dalle ore 12.

A Lecce, da Nasca il Teatro, la stagione “Unica – Ancora un sogno” propone domenica alle 18.30 “Pierino e il lupo”, celebre favola musicale di Sergej Prokofiev. Lo spettacolo, pensato per grandi e piccoli, vedrà protagonisti i musicisti del Conservatorio Tito Schipa con la voce narrante di Tiziana Renni. L’ingresso sarà gratuito con tessera.

A Corigliano d’Otranto, infine, il Castello Volante ospiterà alle 18 la presentazione del libro “Senza ombra di dubbio. Storia di un successo alternativo” di Stefano Petranca. L’autore racconterà il proprio percorso di vita segnato dalla perdita progressiva della vista e trasformato in una testimonianza di resilienza, autonomia e inclusione. Dialogheranno con lui la curatrice Liana Sederino e l’editore Claudio Martino.