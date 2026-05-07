Processo “Codice Interno”, Maria Carmen Lorusso ottiene una borsa di studio al Policlinico di Bari

BARI - Maria Carmen Lorusso tornerà a lavorare nel settore sanitario grazie a una borsa di studio assegnata dal Policlinico di Bari per un progetto dedicato alla cura delle neoplasie neuroendocrine.

La 40enne, formalmente incensurata nonostante il procedimento penale in corso, si è classificata al primo posto nella selezione pubblica relativa al progetto, finanziato fino al 2027. L’incarico avrà durata annuale e prevede un compenso di circa 25mila euro lordi.

Lorusso era stata arrestata nel febbraio 2024 nell’ambito dell’inchiesta “Codice Interno”, l’indagine della Direzione distrettuale antimafia su presunti scambi elettorali politico-mafiosi legati alle elezioni comunali di Bari.

Parallelamente continua il processo ordinario che coinvolge, oltre a Maria Carmen Lorusso, anche Vito Lorusso e altri imputati. Resta inoltre aperto il filone giudiziario che ha già portato alla condanna dell’ex consigliere regionale Giacomo Olivieri.