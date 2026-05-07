Musica d’autore e grandi omaggi a Palazzo Pesce: il programma di maggio 2026

MOLA DI BARI - Nuovo ciclo di appuntamenti musicali a Palazzo Pesce, che per il mese di maggio propone concerti dedicati alla canzone italiana, alla musica brasiliana e alla grande musica da camera.

Omaggio a Dalla, De Gregori e Ron

Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 21 andrà in scena “Banana Republic – Dalla, De Gregori, Ron”, con Tony Quadrello alla voce e chitarra, Francesco Galizia a fisarmonica e sax e Leo Torres al pianoforte.

Lo spettacolo prende ispirazione dallo storico album live pubblicato nel 1979 dalla RCA Italiana e ripercorre il repertorio di Lucio Dalla, Francesco De Gregori e Ron.

“Le Canzoni dei ricordi”

Sabato 9 maggio alle 21 spazio a “Le Canzoni dei ricordi” con Luciana Negroponte, Alessandro Binetti e Doni Antonelli.

Il concerto proporrà brani che hanno segnato la storia della musica italiana, attraversando il repertorio di artisti come Domenico Modugno, Mina, Pino Daniele, Francesco De Gregori e Mia Martini.

Le grandi voci femminili italiane

Venerdì 15 maggio la Sala Etrusca ospiterà “Caterina Mina Ornella – Voci femminili alla ribalta italiana negli anni ’60 e ’70”, con Stefania Dipierro e Piero Vincenti.

Il concerto sarà dedicato alle figure di Caterina Caselli, Mina e Ornella Vanoni, artiste che hanno segnato profondamente la musica e il costume italiano del secondo Novecento.

Il mondo musicale di Ivano Fossati

Sabato 16 maggio Palazzo Pesce presenterà “Navigare tra musica e parole”, omaggio alle canzoni di Ivano Fossati con Gianna Montecalvo, Michele Campobasso e Giorgio Vendola.

Lo spettacolo attraverserà alcune delle composizioni più celebri di Fossati, interpretate nel tempo da artiste come Mina, Mia Martini, Loredana Bertè, Anna Oxa e Fiorella Mannoia.

Viaggio nella musica brasiliana

Sabato 23 maggio la Sala Etrusca ospiterà “Viaggio in Brasile”, con Paola Arnesano e Antonio Laviero.

Il duo renderà omaggio ad autori simbolo della musica brasiliana come Chico Buarque, Antônio Carlos Jobim, Djavan e João Bosco, attraversando bossanova e repertorio popolare.

Concerto cameristico con Britten e Šostakovič

Il mese si chiuderà venerdì 29 maggio alle 20.30 con il recital per violoncello e pianoforte di Irina Vilegzhanina e Liubov Gromoglasova.

Il programma comprenderà musiche di Benjamin Britten, Hans Werner Henze e Dmitrij Šostakovič, in un percorso dedicato alla musica cameristica del Novecento europeo.