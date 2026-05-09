Puglia, arriva “Navigare nella Parità”: il nuovo cruscotto per misurare il divario di genere

BARI - La Regione Puglia presenta “Navigare nella Parità”, un nuovo cruscotto interattivo pensato per monitorare in modo sistematico e scientifico le disuguaglianze di genere sul territorio regionale. Il progetto si basa sull’Indice di uguaglianza di genere regionale (RGEI), uno strumento di analisi che consente di leggere e confrontare i dati relativi ai divari tra uomini e donne nei diversi ambiti sociali ed economici.

La presentazione ufficiale è in programma lunedì 11 maggio 2026, dalle 9.00 alle 14.00, nella Sala Di Jeso del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia a Bari.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Sezione per l’attuazione delle Politiche di Genere della Regione Puglia e diversi partner accademici e istituzionali, con l’obiettivo di offrire uno strumento operativo utile alla programmazione delle politiche pubbliche. Il sistema, basato su un Decision Support System (DSS), permetterà alle istituzioni regionali di orientare con maggiore precisione gli interventi contro discriminazioni e violenza di genere.

La giornata si aprirà con i saluti dell’assessora alla Cultura e alla Conoscenza, con delega alle Politiche di genere, seguiti dagli interventi di rappresentanti istituzionali e accademici, tra cui esponenti della Regione Puglia, dell’Università di Genova, dell’Istat e dell’Università di Bari. Le conclusioni saranno affidate alla delegata alla Parità di Genere di Anci Puglia. La moderazione sarà curata dalla giornalista Maristella Massari.

Tra i relatori figurano Annalisa Bellino, Enrico di Bella, Maria Giuseppina Muratore, Ernesto Toma, Angela Maria D’Uggento e Mino Elefante, che contribuiranno ad approfondire il funzionamento e le potenzialità del nuovo strumento di analisi.

L’evento è aperto al pubblico previa iscrizione e sarà disponibile anche in streaming attraverso i canali ufficiali della Regione Puglia.