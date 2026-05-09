Barletta, finale internazionale di pianoforte al Teatro Curci: sfida tra Cina e Puglia

BARLETTA - Sarà una serata di grande musica quella in programma il 10 maggio al Teatro Curci di Barletta, dove andrà in scena la finale di un concorso pianistico internazionale che ha visto la partecipazione di 53 candidati provenienti da 16 Paesi.

A contendersi il primo premio saranno tre giovani pianisti selezionati per l’atto conclusivo accompagnati dall’Orchestra Territoriale Suoni del Sud, diretta da Benedetto Montebello: Jia Fang e Huan Shiqin, entrambi provenienti da Pechino, e il pianista pugliese Cesare Caramuscio.

La serata si aprirà con Jia Fang, che eseguirà il Concerto KV 488 di Mozart. Seguirà Huan Shiqin con il Primo Concerto di Chopin, una delle pagine più impegnative e virtuosistiche del repertorio romantico. A chiudere la competizione sarà Cesare Caramuscio con il Concerto KV 467 di Mozart, completando un programma interamente dedicato al grande repertorio classico.

In palio ci sono premi per un valore complessivo superiore ai 16.000 euro, assegnati dalla giuria internazionale. Accanto al verdetto tecnico, anche il pubblico sarà chiamato a esprimere la propria preferenza attraverso il Premio del Pubblico, riconoscimento che in passato ha spesso anticipato le decisioni della giuria.

Il concorso è organizzato da Cultura e Musica G. Curci – ETS con il sostegno del Comune di Barletta, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura, oltre alla collaborazione di diversi enti e sponsor del territorio e nazionali.

Il Teatro Curci si prepara così a diventare palcoscenico di una sfida musicale di respiro internazionale, tra talento, formazione d’eccellenza e tre diverse scuole pianistiche a confronto.