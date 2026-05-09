Puglia CortenLove conquista Milano: al Salone del Mobile 2026 successo per la collezione “La Controra”

MILANO - si chiude con un bilancio estremamente positivo la partecipazione di Puglia CortenLove all’edizione 2026 del Salone del Mobile di Milano. All’interno del Padiglione 13, lo spazio espositivo dell’azienda pugliese guidata da Silvia e Anna Maria Decataldo ha attirato l’attenzione di operatori del settore, architetti e designer internazionali, confermando la crescita del brand nel panorama del design contemporaneo.

Il concept presentato quest’anno ruotava attorno a “La Controra”, reinterpretazione in chiave progettuale del tempo sospeso tipico della cultura mediterranea. Un’idea che ha trovato concreta espressione nella nuova trama “Costanza”, elemento centrale della collezione e già considerato dagli addetti ai lavori una delle proposte più riconoscibili della fiera. Il lavoro sull’acciaio Corten ha permesso di trasformare la rigidità del materiale in superfici traforate leggere, capaci di creare giochi di luce e ombra in continua evoluzione.

La collezione ha incluso anche arredi come la Pancarrozza, la Poltrona Controra e la Chaise Longue firmata dall’architetto Cosimo Vozza, elementi che hanno ridefinito il confine tra indoor e outdoor, unendo funzione e dimensione scultorea. L’intera linea è stata accolta con particolare interesse per la sua capacità di coniugare produzione industriale e memoria artigianale.

“Il riscontro ottenuto al Salone è stato per noi molto significativo”, hanno dichiarato Silvia e Anna Maria Decataldo. “Abbiamo incontrato un pubblico internazionale che ha riconosciuto nel nostro lavoro un’identità forte e coerente con la nostra visione”.

Secondo l’azienda, la partecipazione alla fiera ha generato oltre mille nuovi contatti professionali e l’interesse di diversi operatori esteri, aprendo la strada a future collaborazioni nel settore dell’architettura e del design.

Con questo risultato, Puglia CortenLove punta ora a consolidare la presenza sui mercati internazionali, portando la collezione “La Controra” in progetti architettonici e contract di alto livello e continuando la ricerca su materiali e lavorazioni innovative.

Il catalogo completo della collezione è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda: www.pugliacortenlove.it