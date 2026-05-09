Villa Convento celebra le tradizioni: nasce la “Sagra te la Puccia te la Madonna”

VILLA CONVENTO - A Villa Convento torna protagonista la tradizione con la prima edizione della “Sagra te la Puccia te la Madonna”, in programma domenica 10 maggio 2026 in Piazza don G. De Luca. L’evento prenderà il via alle ore 20 e unirà gastronomia, memoria storica e musica popolare nel cuore della frazione salentina.

L’iniziativa nasce dalla volontà del parroco don Francesco De Matteis, insieme agli operatori pastorali e ai volontari del territorio, di recuperare e valorizzare una delle tradizioni più sentite della comunità locale. Al centro della serata ci sarà la “Puccia te la Madonna”, prodotto simbolo della cultura contadina salentina e legato ai momenti di aggregazione popolare del passato.

La sagra vuole essere non solo un appuntamento gastronomico, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle nuove generazioni il valore delle radici e della memoria collettiva. I partecipanti potranno degustare la tipica puccia preparata secondo le antiche ricette tradizionali, con ingredienti semplici e genuini della cucina salentina.

Ad accompagnare la serata sarà la musica popolare. Alle ore 21 spazio all’esibizione de Li Mpizzica Fòcara, mentre alle 21.30 saliranno sul palco gli Alla Bua, tra i gruppi più noti della tradizione folk pugliese, pronti a far ballare il pubblico con i ritmi della pizzica.

“Questa non è una semplice iniziativa conviviale, ma un’operazione di recupero dell’identità”, ha spiegato don Francesco De Matteis, sottolineando l’importanza di custodire e condividere la storia della comunità.

L’evento è patrocinato dalla Parrocchia Maria SS. del Buon Consiglio e dal Comune di Novoli, con la collaborazione tecnica di EP Music.