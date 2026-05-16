Pulsano proclama il lutto cittadino per Bakari Sako

PULSANO - Pulsano si prepara a vivere una giornata di dolore e raccoglimento dopo la tragica morte di Bakari Sako. Il sindaco Pietro D'Alfonso ha proclamato il lutto cittadino per martedì 19 maggio, come segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima e all’intera comunità.

“Una notizia che ha profondamente scosso l’intera comunità – ha dichiarato il primo cittadino – e che ci chiama, come cittadini e come istituzioni, a una riflessione forte sul valore della vita umana, della solidarietà, del rispetto e della convivenza civile”, ribadendo il rifiuto di ogni forma di odio e violenza.

Per la giornata del 19 maggio è previsto anche un momento di raccoglimento e riflessione ai Giardini De Falconibus, alla presenza delle scuole del territorio. Le bandiere sugli edifici pubblici comunali saranno esposte a mezz’asta o listate a lutto, mentre tutte le attività ludiche e di intrattenimento verranno sospese.

Nella stessa giornata sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Bakari Sako, mentre proseguono le indagini per chiarire ogni aspetto della vicenda.

Gli investigatori continuano a lavorare per definire le responsabilità legate all’accaduto. Nelle prossime ore potrebbe essere chiarita anche la posizione del barista coinvolto nell’inchiesta, la cui attività commerciale è stata nel frattempo sospesa per 60 giorni.