Serie A, il Lecce cerca punti salvezza contro il Sassuolo

- Il Lecce sarà impegnato domani alle 20.45 sul campo del Sassuolo al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia nella trentasettesima giornata di Serie A.

I salentini, reduci dalla sconfitta per 1-0 contro la Juventus al “Via del Mare”, hanno bisogno di un successo per compiere un passo importante nella corsa salvezza. Il Sassuolo, invece, dopo il ko per 2-1 contro il Torino allo “Stadio Olimpico Grande Torino”, punta ai tre punti per consolidare l’undicesimo posto in classifica.

Le probabili formazioni

Nel Lecce l’allenatore Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Sottil, Fofana e Berisha. Sugli esterni dovrebbero agire Coulibaly e Ngom, con Pierotti in cabina di regia offensiva alle spalle della coppia d’attacco formata da Cheddira e Banda.

Nel Sassuolo il tecnico Fabio Grosso non avrà a disposizione Pieragnolo, Candè e Boloca, tutti alle prese con problemi muscolari. Sulle fasce spazio a Thorstvedt e Matic, mentre Laurienté agirà da trequartista dietro gli attaccanti Berardi e Nzola.

La direzione dell’incontro sarà affidata a Federico La Penna della sezione di Roma.

L’ultimo precedente

L’ultimo confronto di Serie A disputato a Reggio Emilia tra Sassuolo e Lecce risale al 21 aprile 2024 e vide il netto successo dei giallorossi per 3-0.

Nel primo tempo il Lecce sbloccò il match all’11’ con Gendrey e raddoppiò quattro minuti più tardi grazie a Dorgu. Nella ripresa, al 16’, Piccoli firmò il definitivo 3-0 per i salentini.