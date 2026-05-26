Rapina violenta a Corato, due arresti: anziana scaraventata a terra per rubarle la borsa

CORATO - Il Tribunale di Trani, attraverso l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, ha accolto la richiesta della Procura disponendo la custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani di 19 e 27 anni, ritenuti gravemente indiziati di una violenta rapina aggravata ai danni di un’anziana ultraottantenne.

La misura è stata eseguita dalla Polizia di Stato, che ha condotto i due indagati in carcere al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Trani e svolte dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corato.

L’episodio risale al 15 gennaio 2026, quando la donna fu aggredita in strada mentre camminava da sola. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero seguito la vittima per alcuni tratti del percorso. Uno dei complici sarebbe rimasto all’angolo della strada con il ruolo di “palo”, mentre l’altro, con il volto parzialmente coperto da un cappuccio, avrebbe raggiunto l’anziana alle spalle, scaraventandola violentemente a terra.

La donna riportò lesioni a causa della caduta. Nonostante il tentativo di resistere, il rapinatore riuscì a strapparle con forza la borsa prima di fuggire insieme al complice per le vie vicine.

Determinante per le indagini è stata l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona. Gli agenti sono riusciti a ricostruire il percorso dei due sospettati sia durante la fuga sia nelle fasi successive alla rapina, fino a individuare immagini in cui i due comparivano a volto scoperto mentre rovistavano nel contenuto della borsa rubata.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, la Polizia ha inoltre sequestrato gli abiti che i due avrebbero indossato il giorno dell’aggressione.

Gli investigatori parlano di gravi indizi di colpevolezza per i reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali. Resta comunque fermo il principio di presunzione di innocenza: la posizione dei due arrestati dovrà essere valutata nel corso del processo e nel pieno contraddittorio tra le parti.