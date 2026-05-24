Red Bull Cliff Diving 2026: da Bali a Polignano, stagione al via tra ritorni e conferme

BALI - La Red Bull Cliff Diving World Series 2026 è ufficialmente iniziata a Nusa Penida, Bali, aprendo la 17ª stagione del circuito mondiale dei tuffi dalle grandi altezze. Un avvio spettacolare che segna l’inizio della corsa verso il prestigioso King Kahekili Trophy e che culminerà, come da tradizione, anche in Italia.

La stagione prevede sei tappe complessive e attraverserà nuove location tra Indonesia, Stati Uniti ed Europa, prima del ritorno in Italia. L’appuntamento più atteso dal pubblico italiano è fissato a Polignano a Mare, dal 25 al 27 settembre, una delle sedi storiche e più iconiche dell’intero circuito.

La tappa inaugurale ha visto il ritorno trionfale di Aidan Heslop, vincitore della gara maschile con una prestazione da 419.85 punti dopo un lungo stop per infortunio. Il britannico, rientrato come wildcard, ha chiuso la gara con un ultimo tuffo da 141.60 punti, confermando il proprio livello ai vertici della disciplina.

In campo femminile, dominio ancora una volta di Rhiannan Iffland, che ha conquistato la sua settima vittoria consecutiva nel circuito con 345.55 punti, ribadendo la propria supremazia nella specialità.

Ottima prova anche per l’Italia con Andrea Barnaba, quinto classificato e premiato con il Best Dive Award grazie a un tuffo particolarmente tecnico e apprezzato dai giudici. In gara anche Elisa Cosetti, che ha chiuso al nono posto nella competizione femminile.

La stagione proseguirà con le tappe di St. Petersburg, Copenhagen e Mostar, prima di approdare in Italia, dove Polignano a Mare si conferma ancora una volta uno dei palcoscenici simbolo della disciplina, grazie alle sue scogliere naturali e all’atmosfera unica che ogni anno accompagna l’evento.