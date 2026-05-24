Terlizzi, torna “Notti Medievali”: due serate tra storia, spettacoli e rievocazione

TERLIZZI - A Terlizzi il Medioevo torna protagonista con la nuova edizione di “Notti Medievali”, la manifestazione che trasforma il complesso di Santa Maria di Cesano in un grande villaggio storico a cielo aperto. L’evento si svolgerà sabato 30 e domenica 31 maggio e giunge alla sua undicesima edizione.

Il tema scelto per il 2026 è quello del bestiario medievale, con un percorso narrativo e artistico dedicato ad animali reali e creature fantastiche, interpretati attraverso le principali discipline dell’epoca: miniatura, mosaico, ceramica, affresco, tessitura e ricamo.

Per due serate, l’area si trasformerà in un contesto immersivo con accampamenti storici, botteghe artigiane e dimostrazioni dal vivo. Tra le attività più attese, la lavorazione di strumenti musicali medievali da parte di un liutaio, che mostrerà al pubblico le tecniche tradizionali di costruzione.

Il programma prevede inoltre spettacoli di falconeria, teatro acrobatico, danza aerea, musica medievale dal vivo e performance teatrali con artisti anche di livello internazionale. Ampio spazio sarà dedicato alle famiglie, con attività per bambini come giri a cavallo, giochi storici e animazioni in costume.

Non mancherà la componente enogastronomica, con aree ristoro dedicate ai prodotti tipici pugliesi, tra cui carne alla brace, caciocavallo impiccato, fritture e dolci tradizionali.

L’intero complesso, situato lungo l’antico tracciato della Via Traiana-Francigena, diventerà così un percorso esperienziale tra storia e spettacolo. L’iniziativa è organizzata dall’APS Torre Normanna, con direzione artistica di Michele Amendolagine e regia teatrale di Gianluca delle Fontane, con il patrocinio del Comune di Terlizzi, della Camera di Commercio di Bari e di Fondazione Puglia.

“Notti Medievali” si conferma così un appuntamento di riferimento nel panorama culturale pugliese, capace di unire rievocazione storica, valorizzazione del territorio e intrattenimento.