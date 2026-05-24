Bari, controlli della polizia locale: fermato raduno di motociclisti a Mungivacca

BARI - Una decina di motociclisti che si accingevano a partecipare a “evoluzioni e prove moto non autorizzate” è stata intercettata dagli agenti della Polizia Locale di Bari nel quartiere periferico di Mungivacca.

Durante i controlli sono emerse diverse violazioni al Codice della strada. In particolare, nei confronti di un motociclista minorenne è stata contestata la violazione dell’articolo 170 del Codice della strada, che vieta di sollevare la ruota anteriore del mezzo, effettuando la cosiddetta “impennata”.

Per il giovane è scattato il fermo amministrativo di sessanta giorni dello scooter 125, successivamente affidato ai genitori. Il provvedimento è stato adottato perché il ragazzo sarebbe stato sorpreso mentre compiva evoluzioni ritenute pericolose per la propria sicurezza e per quella pubblica.

Nel corso della giornata di ieri gli agenti della polizia municipale, in collaborazione con i funzionari della Motorizzazione Civile di Bari, hanno inoltre effettuato una serie di controlli su mezzi pesanti e veicoli per la micromobilità.

Dalle verifiche sui tir sono emerse numerose irregolarità: una violazione ha riguardato il mancato funzionamento del tachigrafo digitale, con conseguente ritiro della patente; quindici sanzioni sono state elevate per inosservanza dei tempi di guida e di riposo e per omissione delle interruzioni obbligatorie alla guida; altre cinque per il superamento dei limiti di velocità del limitatore.

Sono state inoltre contestate quattro violazioni per omesso distacco di lavoratori stranieri impegnati nel trasporto transnazionale di merci.

Per quanto riguarda moto e biciclette a pedalata assistita, tredici dei quindici mezzi controllati sono risultati irregolari a causa dell’alterazione delle caratteristiche costruttive oppure per la presenza di dispositivi silenziatori non omologati.

Nel mirino anche i monopattini elettrici: gli agenti hanno individuato e sanzionato diversi conducenti trovati senza casco o alla guida di mezzi privi di targa.