Regione Puglia alla Space Propulsion Conference: secondo giorno dedicato a workshop e b2b

Oltre 800 esperti provenienti da più di 35 Paesi tra rappresentanti di agenzie spaziali, imprese, università, centri di ricerca e startup del settore si sono confrontati nella decima edizione della Space Propulsion Conference, il più importante forum internazionale dedicato allo sviluppo e all’applicazione delle tecnologie di propulsione spaziale, organizzato dall’Association Aéronautique et Astronautique de France (3AF) e in programma sino al 21 maggio in Fiera del Levante, in Puglia.“La scelta di ospitare a Bari la decima edizione della Space Propulsion Conference, evento di rilevanza mondiale per il settore, conferma la centralità della Puglia nel dibattito internazionale sulla propulsione spaziale e, più in generale, sul segmento upstream dell’economia dello spazio. È un riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni e uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione. In Puglia, infatti, negli ultimi in 10 anni il settore dell’Aerospazio è cresciuto moltissimo e oggi rappresenta quasi il 2% del PIL regionale grazie ad una considerevole presenza di vari player economici sul nostro territorio. Dopo gli anni della crisi pandemica, l’Aerospazio pugliese sta tornando a crescere sui mercati esteri. Gli ultimi dati dell’Agenzia ICE relativi al 2025 attestano un aumento delle esportazioni, rispetto al 2024 del 49,7%, mentre gli addetti crescono del 4%. Accanto a grandi imprese e ad una rete di PMI altamente specializzate, la regione può contare su università, centri di ricerca, distretti tecnologici e infrastrutture strategiche. Per questo vogliamo proseguire con il nostro impegno supportando le aziende ma più in generale tutti i vari attori in un ambito che è ampio e rilevante perché contribuisce allo sviluppo economico della regione” ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro.Nel corso delle quattro giornate, i partecipanti potranno confrontarsi su oltre 400 contributi tecnici, affiancati da sessioni plenarie di alto livello, keynote speech e una Startup Contest. Presente, inoltre un’esposizione internazionale che riunisce più di 40 espositori provenienti dall’industria spaziale con importanti attori europei come le agenzie spaziali nazionali ASI, DLR e CNES, oltre ad ArianeGroup, Aerospazio, Glenair, SITAEL e URA Thrusters.In questo contesto, Regione Puglia, con il supporto di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l’Innovazione, nell’ambito delle attività del progetto ASPIR “Azione di sistema per le politiche industriali regionali”, è presente con una partecipazione istituzionale finalizzata alla promozione del sistema regionale dell’aerospazio e della meccanica con uno spazio espositivo (sino al 21 maggio) e un workshop tecnico-specialistico “Qualification & Certification Roadmap for Space Propulsion Suppliers”, svoltosi questa mattina, in collaborazione con Sitael, dedicato a imprese pugliesi selezionate, attive nel settore o interessate ad accedere alla filiera della fornitura nel comparto della propulsione spaziale. L’iniziativa, che ha approfondito i requisiti di qualifica e certificazione richiesti dal settore e le opportunità per le imprese in Puglia, ha visto gli interventi, oltre che dell’Assessore allo Sviluppo economico e Lavoro della Regione Puglia, del Dirigente Sezione Competitività della Regione Puglia Giuseppe Pastore, dell’ASI – Agenzia Spaziale Italiana (con Marco Di Clemente e Marianna Rinaldi), di Sitael (con Chiara Pertosa CEO, Mariachiara Minoia, Michele Melillo, Gaetano Spanò, Attilio Marcelli) del Distretto Tecnologico Aerospaziale (con Giuseppe Acierno, Presidente), del Distretto Produttivo della Meccanica Pugliese (con Cesare De Palma, Presidente).Durante il workshop è stato inoltre presentato l’Avviso pubblico regionale STEP Piattaforma per le Tecnologie Strategiche per l'Europa (Programma regionale FESR-FSE+ 2021-2027) gestito da Puglia Sviluppo in qualità di organismo intermedio, finalizzato ad incentivare lo sviluppo o la fabbricazione delle tecnologie “critiche” quelle cioè che conferiscono al mercato interno un elemento innovativo con un potenziale significativo oppure contribuiscono a ridurre o prevenire le dipendenze strategiche dell’Unione Europea nei settori delle tecnologie digitali e “deep tech”; biotecnologie; clean tech (tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse).Nel pomeriggio di oggi si terrà inoltre una sessione di incontri B2B tra imprese pugliesi selezionate attraverso una call pubblica rivolta a realtà attive in ambiti affini alla propulsione spaziale (meccanica di precisione, additive manufacturing, elettronica, fluidica, materiali avanzati) e i principali player presenti alla conferenza. L’obiettivo è favorire nuove opportunità di collaborazione e l’inserimento delle imprese regionali nelle catene del valore dell’aerospazio e della propulsione spaziale internazionali.Tutte le altre iniziative in programma durante le Space Propulsion Conference sono consultabili a questo link https://www.3af-spacepropulsion.com/.