Springfield 2026: il festival della birra artigianale torna sulla Murgia tra musica, food e natura

NOCI – Torna il 23 e 24 maggio 2026 Springfield, giunto all’ottava edizione, nella cornice di Masseria La Mandra, lungo la provinciale Noci–Castellaneta. Il festival, nato nel 2017 da un’idea di Birreria Oi!, conferma la sua identità di evento rurale dedicato a birra artigianale, musica dal vivo e convivialità, immerso nel paesaggio della Murgia.

Dopo le prime edizioni al Barsento e il successivo passaggio a Masseria Torrelunga, Springfield ha consolidato la sua dimensione di “villaggio della birra”, ampliando negli anni la presenza di birrifici indipendenti provenienti da diverse regioni italiane.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 figurano Birrificio Agricolo Sorio, Birrificio 50 e 50, Wild Raccoon, Liquida e Birrificio Italiano, affiancati da stand food, mercatini e attività distribuite lungo tutta la giornata.

Musica e programma

Il festival si aprirà sabato 23 maggio alle 18:00. Alle 21:00 è previsto il live di Trevize, progetto del producer pugliese Francesco Barletta, seguito alle 23:00 dal dj set di Radio JP.

Domenica 24 maggio apertura già a mezzogiorno. Tra gli appuntamenti principali: il “Pranzo nell’Aia” su prenotazione, il live swing degli Spaghetti Brothers dalle 13:00 alle 15:00, i giochi di legno per famiglie nel pomeriggio e il concerto de Le Cumbinate dalle 18:00, tra sonorità latino-afro e ritmi dance. Prevista anche l’esperienza “Tramonto in mongolfiera”, con ascensioni panoramiche sul paesaggio rurale.

Un festival tra natura e comunità

Springfield conferma la sua formula originaria: un evento semplice e immersivo, costruito attorno alla birra artigianale, alla musica e alla socialità, con un’attenzione crescente alla valorizzazione del contesto agricolo della Murgia.

L’ingresso giornaliero è fissato a 5 euro, gratuito per i minori di 15 anni. Previsto parcheggio gratuito e sistema di degustazione con bicchiere a cauzione. Disponibile anche un servizio di ordinazione digitale tramite QR code.

Il festival si svolgerà presso Masseria La Mandra (S.P. 116 Noci–Castellaneta 102/C, Noci).



