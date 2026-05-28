Roberta Di Laura premiata a Venezia: “Leone d’Oro” alla danzatrice tarantina

VENEZIA - Nuovo importante riconoscimento internazionale per Roberta Di Laura, artista originaria di Taranto, premiata a Venezia con il prestigioso “Premio Internazionale Leone d’Oro” alla Cultura promosso dal Menotti Art Festival Spoleto nell’ambito della Biennale di Venezia 2026.

La cerimonia si è svolta nella storica Scoletta dei Calegheri, uno dei luoghi culturali più antichi della città lagunare, con il patrocinio del Comune di Venezia e della Regione Veneto.

Un riconoscimento internazionale

Il premio celebra il percorso artistico della danzatrice pugliese, riconosciuta a livello internazionale per la sua attività nel panorama della danza contemporanea e della ricerca coreutica.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo della cultura e dell’arte, confermando il carattere internazionale dell’iniziativa.

Per Roberta Di Laura si tratta dell’ennesimo riconoscimento in una carriera costellata di premi e attestati ricevuti in Italia e all’estero.

I premi ricevuti negli ultimi anni

Tra i riconoscimenti ottenuti recentemente figurano anche il premio “100 Eccellenze Italiane 2025”, ricevuto presso Palazzo Montecitorio, oltre ai premi “Ambasciatore di Terre di Puglia”, “Donna d’Autore” e “La Rosa d’Oro”.

L’artista è stata inoltre inserita nel 2020 tra le personalità considerate influenti a livello internazionale dalla rivista newyorkese “Stars Illustrated Magazine”.

Una carriera internazionale nella danza

Dopo la formazione con maestri del panorama coreutico internazionale, Roberta Di Laura ha avviato molto giovane la propria carriera artistica. A soli vent’anni è entrata nel International Dance Council CID UNESCO di Parigi, organismo partner dell’Unesco.

Nel corso degli anni ha calcato palcoscenici in numerosi Paesi tra Europa, Medio Oriente, Asia e Nord Africa, esibendosi in Germania, Francia, Spagna, Grecia, Turchia, Emirati Arabi, Taiwan, Marocco, Tunisia e Portogallo.

Ricerca, insegnamento e progetti internazionali

Accanto all’attività scenica, la danzatrice ha sviluppato anche un importante percorso di ricerca accademica partecipando a congressi mondiali dedicati alla danza in città come Atene, Tokyo, Mosca, Varsavia, San Pietroburgo e Avignone.

Di rilievo anche le masterclass internazionali tenute in Messico e a Hong Kong.

Attualmente la sua attività professionale si sviluppa principalmente a Stoccarda, dove è attiva come docente di danza e promotrice di progetti artistici internazionali.

È fondatrice del “Roberta Di Laura – International Dance Project”, dirige la “Generation – Junior Dance Company” e coordina il “Tanzfestival Stuttgart”, consolidando il proprio ruolo nella promozione dell’arte coreutica a livello europeo.

Di recente, la sua attività in Germania è stata raccontata anche dalla trasmissione Gli Italians.