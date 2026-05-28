'La Bottega del Libro', 47 anni di cultura e passione: la famiglia Taliente custode delle storie di Ostuni



DANIELE MARTINI - OSTUNI (BR) - Da 47 anni, nel cuore della città di Ostuni, c’è un luogo che continua a custodire il valore più autentico della cultura: si tratta della libreria "La Bottega Del Libro". Non è solo una semplice libreria, ma uno spazio dell’anima, un punto di riferimento per generazioni di lettori, studenti, curiosi e appassionati che tra quegli scaffali hanno trovato molto più di un libro. Hanno trovato ascolto, consigli, accoglienza e soprattutto persone capaci di trasformare la passione per la lettura in un’autentica missione quotidiana. - Da 47 anni, nel cuore della città di Ostuni, c’è un luogo che continua a custodire il valore più autentico della cultura: si tratta della libreria "La Bottega Del Libro". Non è solo una semplice libreria, ma uno spazio dell’anima, un punto di riferimento per generazioni di lettori, studenti, curiosi e appassionati che tra quegli scaffali hanno trovato molto più di un libro. Hanno trovato ascolto, consigli, accoglienza e soprattutto persone capaci di trasformare la passione per la lettura in un’autentica missione quotidiana.





Fondata nel novembre del 1979 da Paola Casanova Fuga e Francesco Taliente, la libreria nacque nella centralissima Piazza della Libertà per poi trasferirsi, nel 1991, nella sede di Corso Giuseppe Mazzini fino ad oggi che è ritornata in Piazza della Libertà. In quasi mezzo secolo di attività, "La Bottega del Libro" è diventata una vera istituzione culturale della Città Bianca, attraversando cambiamenti sociali, tecnologici e generazionali senza mai perdere la propria identità indipendente.





Dietro il successo e la longevità di questa realtà ci sono volti, mani e cuori che ogni giorno lavorano con dedizione. Paola e Francesco hanno costruito negli anni un luogo capace di far sentire chiunque a casa, credendo sempre nel potere delle parole e nell’importanza del contatto umano. La loro non è mai stata soltanto un’attività commerciale: è stata una scelta di vita, fatta di sacrifici, intuizioni e amore sconfinato per i libri.





Oggi quella stessa passione vive attraverso la figlia Ilaria Taliente, che ha raccolto l’eredità familiare portando avanti il lavoro con entusiasmo, sensibilità e uno sguardo rivolto anche al futuro. Cresciuta tra pagine, racconti e profumo di carta stampata, Ilaria rappresenta la continuità di una storia che appartiene ormai all’identità culturale di Ostuni. Con la stessa cura dei suoi genitori, accompagna ogni lettore nella scelta di un libro, aggiorna i canali social della libreria, promuove incontri con autori e mantiene vivo quel dialogo costante con scuole, associazioni e istituzioni culturali del territorio.





Chi entra alla "Bottega del Libro" percepisce immediatamente questa atmosfera speciale. Ogni consiglio nasce da letture autentiche, ogni scaffale racconta attenzione e ricerca, ogni cliente viene accolto con la naturalezza di chi considera i libri strumenti di incontro prima ancora che prodotti da vendere. È questa dimensione umana ad aver reso la libreria un presidio culturale prezioso, capace di restare vivo anche nell’epoca degli acquisti online e della velocità digitale.





In 47 anni di vita, "La Bottega Del Libro" ha visto passare intere generazioni: bambini diventati adulti, studenti diventati insegnanti, turisti diventati cittadini affezionati. E continua ancora oggi ad accendere una luce nel centro storico di Ostuni, dimostrando che una libreria indipendente può essere molto più di un negozio: può essere memoria, comunità e futuro. Un luogo dove la cultura continua a respirare grazie all’amore di una famiglia che, da quasi mezzo secolo, dedica la propria vita ai libri e alle persone.