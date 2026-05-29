Roland Garros, avanzano Cobolli e Berrettini: fuori Sonego, ok Djokovic e Zverev
FRANCESCO LOIACONO - Prosegue il cammino degli italiani al Roland Garros. Flavio Cobolli conquista il terzo turno grazie alla vittoria in tre set contro il cinese Wu Yibing: 6-4 6-4 6-4 il punteggio finale.
Avanza senza difficoltà anche Matteo Berrettini, che supera il francese Arthur Rinderknech con un netto 6-4 6-4 6-4, staccando il pass per il turno successivo.
Si ferma invece il percorso di Lorenzo Sonego, eliminato dall’americano Tommy Paul in tre set con il punteggio di 6-3 6-2 6-4.
Tra gli altri risultati di giornata, successo sofferto per l’americano Frances Tiafoe, che ha avuto la meglio sul polacco Hubert Hurkacz al termine di una lunga battaglia chiusa 6-7 7-6 6-4 6-7 6-4.
Rimonta spettacolare dello spagnolo Martin Landaluce, capace di ribaltare il match contro il ceco Vit Kopriva dopo aver perso i primi due set: 1-6 2-6 6-4 7-5 6-0.
Vittorie anche per gli statunitensi Zachary Svajda, che ha superato l’australiano Adam Walton 6-3 6-4 6-7 6-2, e Learner Tien, vincitore sull’argentino Facundo Diaz Acosta in cinque set: 7-5 4-6 3-6 7-6 6-3.
Il portoghese Jaime Faria ha eliminato il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-5 7-6 6-2.
Nessun problema per Novak Djokovic, che ha sconfitto il francese Valentin Royer 6-3 6-2 6-7 6-3, mentre il tedesco Alexander Zverev ha dominato il ceco Tomas Machac imponendosi 6-4 6-2 6-2.