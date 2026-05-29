Bitonto, donato un defibrillatore all’associazione “La Macina Aps”: “Ogni minuto può fare la differenza”

BITONTO - Un gesto concreto di solidarietà e prevenzione per la città di Bitonto. L’associazione “La Macina Aps” ha ricevuto in dono un defibrillatore da Minerva Event Manager, strumento salvavita che sarà a disposizione nella sede dell’associazione per eventuali emergenze.

La consegna del Dae si è trasformata in un momento di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e della diffusione dei dispositivi salvavita nei luoghi di aggregazione sociale.

Ad aprire la serata è stata la presidente dell’associazione, Graziana Romita: «Oggi l’associazione accoglie non soltanto un defibrillatore, ma un dono che parla di vita, responsabilità e cura degli altri. Crediamo che educare significhi anche imparare a custodire la vita, soprattutto nei momenti più fragili».

Romita ha poi ringraziato Veronica De Pace, direttrice di Minerva Event Manager e promotrice della donazione: «Il Dae rappresenta un segno concreto di attenzione e prevenzione nei confronti del prossimo».

Proprio Veronica De Pace ha spiegato le motivazioni del gesto: «Ho avuto modo di toccare con mano situazioni in cui ho capito davvero che ogni minuto può fare la differenza per salvare una vita. Per questo ho sentito il desiderio di donare qualcosa a questa associazione e simbolicamente alla città di Bitonto».

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche Dario Pizzutillo, formatore nazionale BLSD REHeart, che ha ricordato quanto sia fondamentale intervenire rapidamente in caso di arresto cardiaco: «L’arresto cardiaco è la prima causa di morte al mondo. Quando una persona perde coscienza e smette di respirare bisogna chiamare subito il 112 e intervenire tempestivamente. Solo un’azione immediata, insieme all’utilizzo del defibrillatore, può salvare una vita».

Alla serata hanno partecipato anche il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci e don Marino Cutrone, parroco delle parrocchie Cattedrale e San Giovanni Evangelista. L’evento si è concluso con un momento musicale a cura del Coro di Voci Bianche Bitonto Opera Festival, dedicato ai valori della vita, dell’accoglienza e della condivisione.