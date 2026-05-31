Roland Garros, Cobolli e Berrettini agli ottavi: fuori Djokovic, avanzano Sabalenka e Osaka

FRANCESCO LOIACONO - Prosegue il cammino degli azzurri al Roland Garros. Nel terzo turno del torneo parigino, Flavio Cobolli ha superato in tre set l’americano Learner Tien con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale.

Grande battaglia anche per Matteo Berrettini, che dopo oltre cinque ore di gioco ha avuto la meglio sull’argentino Francisco Comesaña con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6, staccando il pass per il quarto turno.

Tra gli altri incontri del tabellone maschile, l’americano Zachary Svajda ha eliminato l’argentino Francisco Cerúndolo imponendosi per 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3. Il tedesco Alexander Zverev ha battuto il francese Quentin Halys con il punteggio di 6-4, 6-3, 5-7, 6-2, mentre il norvegese Casper Ruud ha superato in rimonta l’americano Tommy Paul al termine di una sfida combattutissima chiusa 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-5.

Successo anche per il ceco Jakub Mensik, vincitore sull’australiano Alex De Minaur per 0-6, 6-2, 6-2, 6-3. Clamorosa, invece, l’eliminazione del serbo Novak Djokovic, sconfitto dal brasiliano Joao Fonseca in cinque set con il punteggio di 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5.

Nel tabellone femminile, la russa Anna Kalinskaya ha superato la colombiana Camila Osorio per 6-3, 0-6, 6-2 qualificandosi agli ottavi. La bielorussa Aryna Sabalenka ha invece regolato l’australiana Daria Kasatkina con il punteggio di 6-0, 7-5.

La francese Diane Parry ha eliminato l’americana Amanda Anisimova dopo una lunga battaglia conclusa 6-3, 4-6, 7-6, mentre la russa Diana Shnaider ha avuto la meglio sull’ucraina Oleksandra Oliynykova con un netto 7-5, 6-1.

Avanza anche la giapponese Naomi Osaka, che ha sconfitto l’americana Iva Jovic per 7-6, 6-7, 6-4, conquistando per la prima volta in carriera gli ottavi di finale del Roland Garros.

Infine, la polacca Maja Chwalinska ha rimontato la greca Maria Sakkari imponendosi 1-6, 6-3, 6-2.