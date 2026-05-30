Roland Garros, impresa Arnaldi: elimina Tsitsipas e vola al terzo turno. Fuori Darderi
FRANCESCO LOIACONO – Grande impresa di Matteo Arnaldi al Roland Garros. Il tennista azzurro ha conquistato l’accesso al terzo turno dello Slam parigino superando il greco Stefanos Tsitsipas al termine di una sfida intensa e spettacolare.
Arnaldi si è imposto con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-3, 6-2, mostrando solidità e personalità contro uno degli avversari più accreditati del tabellone. Una vittoria prestigiosa che conferma la crescita del ligure sulla terra battuta.
Si ferma invece al secondo turno il cammino di Luciano Darderi. L’azzurro è stato sconfitto dall’argentino Francisco Comesana dopo una battaglia durata cinque set. Il sudamericano si è imposto con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4, 2-6, 6-4.
Negli altri incontri del tabellone maschile, l’americano Brandon Nakashima ha superato il francese Luca Van Assche per 6-7, 6-4, 5-7, 6-1, 6-3. Vittoria anche per il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha rimontato l’argentino Roman Andres Burruchaga chiudendo 4-6, 6-0, 7-5, 6-1.
Sorpresa firmata dal belga Raphael Collignon, capace di eliminare l’americano Ben Shelton con un netto 6-4, 7-5, 6-4. Successo al quinto set per il francese Moise Kouamé, che ha avuto la meglio sul paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo con il punteggio di 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6.
Nel tabellone femminile continua la corsa della canadese Victoria Mboko, che ha rimontato la ceca Katerina Siniakova imponendosi 5-7, 6-4, 6-2 e conquistando il pass per il terzo turno.
Avanza anche la russa Anastasia Potapova, vincitrice sulla britannica Katie Boulter con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2.
Non sbaglia la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, che supera la francese Elisa Jacquemot per 7-5, 6-2. Successo in due set anche per l’americana Madison Keys, che batte la croata Antonia Ruzic 6-4, 6-4.
Prosegue infine il percorso della statunitense Coco Gauff, che elimina l’egiziana Mayar Sherif con un convincente 6-3, 6-2, confermandosi tra le principali candidate alla vittoria finale del torneo.