Lecce, rinnovo per Lameck Banda: l’attaccante zambiano resta in giallorosso fino al 2027

FRANCESCO LOIACONO – Il Lecce blinda uno dei protagonisti della propria rosa. L’attaccante zambiano Lameck Banda ha infatti rinnovato il contratto con il club salentino fino al 30 giugno 2027, prolungando di un anno il precedente accordo che sarebbe scaduto il 30 giugno 2026.

Una conferma importante per la società giallorossa, che punta ancora sulle qualità offensive dell’esterno africano in vista della prossima stagione di Serie A.

Nel campionato appena concluso, Banda ha collezionato 32 presenze con la maglia del Lecce, confermandosi una pedina preziosa nello scacchiere tecnico della squadra grazie alla sua velocità e alla capacità di creare superiorità numerica sulle fasce.

Prima dell’approdo in Italia, il calciatore ha maturato diverse esperienze internazionali vestendo le maglie del Maccabi Petah Tikva, dell’Arsenal Tula, del Maccabi Netanya, dello Zesco United FC e del Nkwazi FC, costruendo un percorso di crescita che lo ha portato a imporsi anche nel calcio europeo.

Banda vanta inoltre una consolidata esperienza con la nazionale dello Zambia, con 22 presenze da titolare nella selezione maggiore e tre apparizioni con lo Zambia Under 23.

Terminato il periodo di vacanza, l’attaccante farà ritorno a Lecce nel mese di luglio per iniziare la preparazione precampionato e partecipare al ritiro estivo. L’obiettivo sarà arrivare nelle migliori condizioni all’inizio del prossimo campionato di Serie A, che prenderà il via ad agosto.

Il rinnovo rappresenta un segnale di continuità per il Lecce, che conferma la fiducia in uno dei suoi giocatori più rappresentativi in vista delle sfide future.