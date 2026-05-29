Roma, colpo milionario al Gratta e Vinci: vinti 6 milioni con “Milioni di Diamanti”

ROMA - La fortuna bacia Roma, dove è stata centrata una vincita da 6 milioni di euro al Gratta e Vinci.

Il premio massimo è stato ottenuto con il biglietto “Milioni di Diamanti”, nuovo tagliando della gamma Gratta e Vinci dal costo di 30 euro. La giocata vincente, come riportato da Agimeg, è stata effettuata in un punto vendita di via Prenestina 222F/G/H, nella Capitale.

“Milioni di Diamanti” è uno dei Gratta e Vinci di fascia alta e mette in palio una vincita massima da 6.000.000 euro. Il gioco prevede diverse modalità di vincita attraverso numeri vincenti, numeri bonus, moltiplicatori e premi immediati.

Nel gioco principale bisogna confrontare i “Numeri Vincenti” con “I Tuoi Numeri”: in caso di corrispondenza si ottiene il premio indicato. Presenti anche numeri bonus con moltiplicatori X2, X10 e X20, che permettono di aumentare l’importo della vincita.

Il biglietto include inoltre una sezione dedicata ai “Numeri Jolly”, collegati a premi immediati da 100, 200 e 500 euro, oltre a un “Gioco Bonus” con ulteriori possibilità di vincita istantanea.