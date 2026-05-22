Sabato 23 e domenica 24 maggio due nuovi appuntamenti del Progetto Smart-In al Parco Archeologico di Rudiae a Lecce



LECCE - Sabato 23 e domenica 24 maggio il Parco Archeologico di Rudiae a Lecce apre nuovamente le sue porte per due appuntamenti della stagione primaverile coordinata da A.R.Va srl. Sabato alle 16:30 (POSTI ESAURITI) in programma un percorso guidato con servizio di interpretariato LIS, per consentire a un pubblico più ampio di scoprire la storia di uno dei siti archeologici più importanti della Puglia. La città prima messapica (VII sec. a.C.) e poi romana (III sec. a.C.), è nota soprattutto per aver dato i natali al padre della letteratura latina Quinto Ennio (239-169 a.C.). L'itinerario, supportato dal virtual tour su tablet e da pannelli con foto, ricostruzioni virtuali e illustrazioni grafiche, accompagnerà i partecipanti tra le diverse fasi di vita dell’area fino all’anfiteatro romano, costruito durante il regno dell’imperatore Traiano (98-117 d.C.), anche su impulso e sostegno di Otacilia Secundilla. Si parlerà del pubblico, degli spettacoli e, naturalmente, dei protagonisti indiscussi: i gladiatores rudini. In chiusura, dalle 17:30, per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente, la Legio VIII Avgvsta Salento metterà in scena nell'arena una realistica simulazione di combattimenti, come avveniva nei tempi dell’antica Roma. - Sabato 23 e domenica 24 maggio il Parco Archeologico di Rudiae a Lecce apre nuovamente le sue porte per due appuntamenti della stagione primaverile coordinata da A.R.Va srl. Sabato alle 16:30 (POSTI ESAURITI) in programma un percorso guidato con servizio di interpretariato LIS, per consentire a un pubblico più ampio di scoprire la storia di uno dei siti archeologici più importanti della Puglia. La città prima messapica (VII sec. a.C.) e poi romana (III sec. a.C.), è nota soprattutto per aver dato i natali al padre della letteratura latina Quinto Ennio (239-169 a.C.). L'itinerario, supportato dal virtual tour su tablet e da pannelli con foto, ricostruzioni virtuali e illustrazioni grafiche, accompagnerà i partecipanti tra le diverse fasi di vita dell’area fino all’anfiteatro romano, costruito durante il regno dell’imperatore Traiano (98-117 d.C.), anche su impulso e sostegno di Otacilia Secundilla. Si parlerà del pubblico, degli spettacoli e, naturalmente, dei protagonisti indiscussi: i gladiatores rudini. In chiusura, dalle 17:30, per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente, la Legio VIII Avgvsta Salento metterà in scena nell'arena una realistica simulazione di combattimenti, come avveniva nei tempi dell’antica Roma.





Domenica alle 11:00 e alle 18:00 (POSTI ESAURITI) in scena La Città delle parole di Teatro Koreja: uno spettacolo itinerante e coinvolgente che accompagnerà il pubblico in un percorso fatto di parole, suggestioni e memoria. La performance si svolgerà in modalità silenziosa, con fruizione esclusivamente tramite cuffie audio individuali, per garantire il massimo rispetto dell’atmosfera del sito archeologico. Una scelta che elimina ogni forma di inquinamento acustico, preserva la quiete del paesaggio e valorizza pienamente il contesto storico e culturale del Parco, offrendo al tempo stesso un’esperienza intensa e immersiva. Un viaggio teatrale unico dove le parole diventano strumento di scoperta e connessione con la storia di Rudiae.





Sabato 30 e domenica 31 maggio alle 18:00 la programmazione primaverile si concluderà con Come amore canta sempre di Teatro Koreja. Un racconto intenso tra mito, poesia, musica e voce, in cui le figure di questa ballata cercano nuove parole per cantare l’amore e raccontare le antiche gabbie che, nel tempo, hanno privato le donne della libertà di scegliere. In scena, musica e canto non accompagnano semplicemente la narrazione: diventano parola, presenza e corpo, dando vita a uno spettacolo evocativo e profondamente immersivo. L’accompagnamento musicale, armonioso e delicato, dialoga con l’atmosfera dell’anfiteatro e con l’identità storica del Parco Archeologico, creando un’esperienza capace di intrecciare emozione, memoria e paesaggio culturale.





Tutte le attività rientrano nel progetto “Rudiae, la città di Ennio” sostenuto dal finanziamento “SMART-IN – Valorizzazione dei luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico” a valere su POR Puglia 2014–2020 – Azione 6.7 SMART-IN Patrimonio Archeologico, approvato con D.D. Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali – Regione Puglia, in collaborazione con il Comune di Lecce e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Brindisi Lecce e Taranto, realizzato da Archeologia Ricerca e Valorizzazione SRL - A.R.Va - spin off Unisalento.





Il Parco Archeologico di Rudiae dista da Lecce circa 3 km in direzione sud-ovest. L’ingresso al Parco, dotato di un parcheggio interno nell’area di Fondo Acchiatura, è situato in Via A. Mazzotta (40°19'55.6" N 18°08'46.3" E), di fronte all’IISS Presta Columella. Per la visita (della durata di circa un'ora) si consigliano scarpe comode, copricapo/cappellino e acqua.



