San Marzano di San Giuseppe, bimba di quasi due anni muore dopo essere stata urtata da un’auto durante una manovra

TARANTO - Tragedia a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino, dove una bambina di quasi due anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto nelle scorse ore.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola – di origini marocchine – sarebbe stata urtata da un’auto guidata da un parente impegnato in una manovra. Nell’impatto la bambina avrebbe battuto violentemente la testa.

Subito dopo l’incidente è scattato l’allarme e la piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime e i sanitari hanno riscontrato un importante trauma cranico. La bambina è morta poco prima dell’arrivo al pronto soccorso.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Manduria, coordinati dalla Procura, per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare ogni dettaglio della manovra che ha portato al tragico impatto.

La comunità di San Marzano di San Giuseppe è profondamente scossa dall’accaduto e si è stretta attorno alla famiglia della piccola in queste ore di dolore.