Sanità pugliese, FdI chiede audizione dei direttori generali: “Serve chiarezza sul disavanzo”

BARI - Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia ha chiesto un’audizione urgente in Commissione Bilancio e Sanità per fare luce sul presunto disavanzo della sanità pugliese e sui bilanci delle aziende sanitarie.

La richiesta, avanzata dal vicepresidente della Commissione Bilancio Antonio Scianaro insieme al capogruppo Paolo Pagliaro, alla vice Tonia Spina e ai consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna e Giampaolo Vietri, punta a coinvolgere i direttori generali delle principali strutture sanitarie regionali.

Tra queste figurano le ASL pugliesi, il Policlinico di Bari, gli Ospedali Riuniti di Foggia, l’IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II e l’IRCCS Saverio De Bellis.

Secondo il gruppo di opposizione, il “buco” nei conti della sanità regionale ammonterebbe a circa 350 milioni di euro e sarebbe frutto di anni di cattiva gestione. Tale situazione avrebbe portato a un commissariamento del sistema sanitario e a un aumento dell’Irpef regionale.

FdI chiede inoltre di audire i vertici di InnovaPuglia per approfondire il tema delle gare e della gestione amministrativa.

“Serve un’operazione verità sui numeri e sulle responsabilità”, sostengono i rappresentanti del gruppo, sottolineando la necessità di verificare nel dettaglio le voci di bilancio delle aziende sanitarie pugliesi.